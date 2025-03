El congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, justificó que ningún miembro de su bancada haya firmado la moción de censura contra Juan José Santiváñez al señalar que esa decisión se tomará luego de un debate interno.

En declaraciones a RPP, él aseguró que es parte del bloque que cuestiona el desempeño del ministro del Interior, aunque luego dijo que hay preocupación sobre quién podría ser su sucesor.

“Personalmente y siempre lo he dicho, estoy en el porcentaje que desaprueba el desempeño del señor Santiváñez”, replicó este miércoles al señalar que regiones como Tumbes y Piura han sido sobrepasadas por la inseguridad.

“Dentro de mi juicio, considero que en un año y pico que le queda a Dina Boluarte va a ser bien complicado cambiar la situación. Me preocupa de sobremanera quién llega cuando se va el señor Santiváñez, No vaya a llegar uno peor y ahí sí estamos más fritos que nunca”, agregó.

Castillo reconoció que este argumento no era suficiente para defender la permanencia del ministro del Interior, pero luego señaló que no se ha firmado la moción que está haciendo circular Susel Paredes porque no hay acuerdo de bancada.

“Es una decisión de bancada, por eso no hay ninguna firma. No es que todos los congresistas tengan una posición firme de defensa del señor ministro Santiváñez. Existen algunos que creen que es un tema político, creen que esta es una venganza política, que consideran capacidades dentro del señor Santiváñez. Hay otros que consideramos que no, y dentro de ese análisis se tomará una decisión”, insistió.

Castillo aseguró que la postura sobre el ministro del Interior será tomada “luego de un debate y un plenario” por parte de Fuerza Popular y la decisión será expresada por el vocero, Arturo Alegría.