El congresista Eduardo Castillo (Fuerza Popular) aseguró que si el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no pone su cargo a disposición de la presidenta Dina Boluarte, lo va a tener que hacer ante el Parlamento Nacional.

En diálogo con Canal N, consideró “pésima” la gestión del titular del Mininter en seguridad ciudadana debido a que el tema “se está escapando de las manos” y –desde su punto de vista- la declaratoria de emergencia no ha contribuido a mejorar la situación.

“Se está escapando de las manos el tema (inseguridad ciudadana). Él solito ha dicho: ‘quiero este tiempo, sino pongo mi cargo a disposición’, y si no pone su cargo a disposición de la señora presidenta, lo pondrá a disposición del Congreso”, expresó.

“Si no pone su cargo a disposición de la señora presidenta, lo va a tener que poner a disposición del Congreso de la República y evaluaremos una censura. Creo que sí (se podría promover su censura), pero eso tendrá que manifestarlo el vocero de la bancada”, agregó.

MIRA AQUÍ: Iván Quispe Palomino presenta querella contra Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez

Semanas atrás Juan José Santiváñez adelantó que ante un resultado negativo de su plan contra la extorsión y criminalidad que afectan al país, pondría su cargo a disposición de Boluarte Zegarra o daría un paso al costado.

“En todo caso, conversaré con la señora presidenta de la República; daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente”, dijo a RPP Noticias el pasado 27 de setiembre.

Niega apoyo al Gobierno

De otro lado, Eduardo Castillo también negó que Fuerza Popular esté apoyando al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y acusó a “algunos medios y opinólogos” de difundir tal versión.

Finalmente, el parlamentario estimó que es inviable vacar a Boluarte Zegarra “por inútil” debido a que la Constitución Política no contempla la destitución por un mal manejo del Gobierno.

MIRA AQUÍ: Gustavo Adrianzén descarta su salida de PCM y ratifica que no habrá cambios ministeriales

“Política y jurídicamente es imposible botar a la señora Dina, salvo tengamos un hecho de incapacidad moral permanente, pero por inútil yo no la puedo vacar, la Constitución no me da el argumento de que por inútil, por débil Ejecutivo que es la puedo vacar”, sentenció.