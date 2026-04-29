El congresista Edward Málaga Trillo envió un oficio al presidente José María Balcázar en el que expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones donde el mandatario afirmó que “Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos”, y le pidió que se rectifique.

En el documento, fechado el 29 de abril, Málaga Trillo sostiene que las expresiones del jefe de Estado son “antisemitas” y reflejan “una profunda ignorancia y resultan incompatibles con su rol como jefe de Estado”.

“El ejercicio del más alto cargo de la Nación exige gran responsabilidad, en línea con los más altos estándares éticos y en estricto apego a los valores y principios plasmados en nuestra Constitución”, señala el parlamentario en el oficio dirigido a Palacio de Gobierno.

“Lo exhorto a emitir una rectificación pública, ofreciendo las disculpas correspondientes y reafirmando, en nombre del Estado peruano, su compromiso con la lucha contra toda forma de intolerancia, racismo, xenofobia y discriminación”, indicó.

Comparto mi oficio al presidente Balcázar, rechazando sus vergonzosas expresiones antisemitas, y pidiendo que se rectifique en su calidad de Jefe de Estado. pic.twitter.com/7clBSbHIDa — Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) April 29, 2026

El legislador advirtió, además, que las declaraciones presidenciales afectan la imagen internacional del Perú y contradicen principios constitucionales de no discriminación.

Las expresiones de Balcázar fueron pronunciadas durante una ceremonia oficial organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y generaron críticas en distintos sectores políticos y públicos.

Las embajadas de la República Federal de Alemania y de Israel en el Perú también rechazaron las declaraciones del mandatario por lo que le pidieron que se retracte.

En un comunicado conjunto, ambas embajadas señalaron que la afirmación de Balcázar resulta “absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”.