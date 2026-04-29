Resumen

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Edward Málaga, congresista de Avanza País. (Foto: Congreso)
Edward Málaga, congresista de Avanza País. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista Edward Málaga Trillo envió un oficio al presidente José María Balcázar en el que expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones donde el mandatario afirmó que “Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos”, y le pidió que se rectifique.

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