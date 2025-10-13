El congresista Elvis Vergara se refirió a posibles cambios en la composición de la Mesa Directiva del Parlamento. (Foto: GEC)
El congresista Elvis Vergara se refirió a posibles cambios en la composición de la Mesa Directiva del Parlamento. (Foto: GEC)
El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) aseguró que su colega de bancada ha sido elegido para integrar la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento y no cree que vaya a .

En declaraciones a los periodistas, indicó que según información extraoficial, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) renunciaría a la Mesa Directiva, razón por la cual -desde su punto de vista- tendría que elegirse a su reemplazante y no a todos los integrantes.

“Particularmente el congresista López tiene la confianza de la bancada de Acción Popular, ha sido elegido para estar en la Mesa Directiva y no creo que vaya a renunciar”, expresó.

“Quien renuncie, tendrá que elegirse a ese miembro. Según tenemos información extraoficial, el señor Rospigliosi va a renunciar a la Mesa Directiva. De hacerlo, en todo caso, tendría que elegirse quien lo reemplace a él”, agregó.

Asimismo, Elvis Vergara admitió que la Mesa Directiva del Congreso enfrenta críticas constantes, dado el nivel de desaprobación pública, lo que -según dijo- constituye una “papa caliente” para Fuerza Popular.

“Hay muchos partidos y bancadas que obedecen mucho a las críticas, demasiado diría yo. Hay algunas críticas fuertes respecto a que Fuerza Popular encabece la Mesa Directiva hoy. Sí (es una papa caliente para ellos), en todo caso para nosotros sería un reto”, sentenció.

Cabe indicar que fuentes de El Comercio señalan que al interior de Fuerza Popular aún no se debate la opción de elección de una nueva Mesa Directiva y no hay una decisión colegiada al respecto.

