El congresista Elvis Vergara (Acción Popular) aseguró que su colega de bancada Ilich López ha sido elegido para integrar la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento y no cree que vaya a renunciar al cargo.
En declaraciones a los periodistas, indicó que según información extraoficial, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) renunciaría a la Mesa Directiva, razón por la cual -desde su punto de vista- tendría que elegirse a su reemplazante y no a todos los integrantes.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Congresista Ernesto Bustamante: “Probablemente estemos apuntando a hacer una recomposición de la Mesa Directiva”
“Particularmente el congresista López tiene la confianza de la bancada de Acción Popular, ha sido elegido para estar en la Mesa Directiva y no creo que vaya a renunciar”, expresó.
“Quien renuncie, tendrá que elegirse a ese miembro. Según tenemos información extraoficial, el señor Rospigliosi va a renunciar a la Mesa Directiva. De hacerlo, en todo caso, tendría que elegirse quien lo reemplace a él”, agregó.
LEE MÁS: Dina Boluarte dejó el poder registrando apenas 3% de aprobación
Asimismo, Elvis Vergara admitió que la Mesa Directiva del Congreso enfrenta críticas constantes, dado el nivel de desaprobación pública, lo que -según dijo- constituye una “papa caliente” para Fuerza Popular.
“Hay muchos partidos y bancadas que obedecen mucho a las críticas, demasiado diría yo. Hay algunas críticas fuertes respecto a que Fuerza Popular encabece la Mesa Directiva hoy. Sí (es una papa caliente para ellos), en todo caso para nosotros sería un reto”, sentenció.
LEE MÁS: Colectivo Peruanos de Estado pide a José Jerí conducir un proceso electoral “democrático, neutral, transparente y ejemplar”
Cabe indicar que fuentes de El Comercio señalan que al interior de Fuerza Popular aún no se debate la opción de elección de una nueva Mesa Directiva y no hay una decisión colegiada al respecto.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El círculo de José Jerí: Estas son las cuatro personas de su máximo entorno de confianza
- Presidente de la SNI: “La crisis política ya tiene varios años y todo es por el uso exagerado de la vacancia”
- “Los Waykis en la Sombra”: Sala Superior cuestiona existencia del delito de organización criminal que favorecería a Nicanor Boluarte
- José Jerí y su gobierno de transición: los desafíos urgentes, su gabinete y más bajo la lupa de tres analistas
- “Guerreros somistas” en el Congreso: 22 actuales y exmilitantes de Somos Perú accedieron a cargos durante gestión de José Jerí
Contenido sugerido
Contenido GEC