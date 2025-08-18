El parlamentario de Acción Popular Elvis Vergara asumió la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso de la República para el periodo legislativo 2025-2026, pese a que es investigado por presuntos delitos vinculados al caso ‘Los Niños’. Ante ello, su propio partido emitió un pronunciamiento para rechazar su designación, la cual califica como no consultada.

Vergara Mendoza fue elegido con 9 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención. Lo acompañan en la mesa directiva, Alex Paredes Gonzales (Somos Perú) como vicepresidente y Pasión Dávila Atanacio en el cargo de secretario.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Al ser consultado sobre el proceso de investigación penal en su contra, el congresista indicó que espera que este concluya con un archivamiento.

“Si revisamos esta acusación vamos a darnos cuenta que los hechos y los elementos de convicción y los medios que se han presentado son los mismos que se han presentado en una acusación constitucional anterior, por lo que nos hace suponer que será archivado”, señaló a los medios.

Además, cuestionó la labor de la Fiscalía al investigarlo como parte de una presunta organización criminal, tras ser sindicado como parte de ‘Los Niños’.

“Creo que hay un tema que se tiene que investigar o analizarlo un poco más porque hay una orden judicial que exige que no se investigue por organización criminal porque no cumple con los presupuestos para tal caso (...) hay una preocupación nuestra porque el Ministerio Público está actuando incluso contra órdenes judiciales”, manifestó.

También dijo que en el Congreso ya no existe una investigación pendiente contra él, pero sí un proceso de debate pendiente y votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Lima 03 de mayo 2025 ARCHIVO FACHADA CONGRESO Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Segunda comisión presidida

Vale precisar que esta es la segunda comisión que presidirá para el mismo periodo legislativo, puesto que hace unos días fue elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

“Estoy asumiendo (en Ética) no como una aspiración personal sino en cumplimiento del mandato de la mayoría de los congresistas de la comisión que han propuesto a mi persona para presidirla”, señaló.

Además, al ser consultado si la bancada de Acción Popular está de acuerdo con su decisión, indicó que “en la reunión de bancada se ha determinado que congresista iba a liderar cada comisión”.

Sin embargo, posteriormente, su partido político expresó su rechazo a la presidencia de Elvis Vergara en la Comisión de Ética. En el documento, la agrupación señala que “esta responsabilidad debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos”.

El partido también aclaró que la designación de Vergara no fue consultada con la dirigencia nacional y que fue una decisión que solo tomaron los miembros de la representación parlamentaria.

En su intervención ante la prensa, Elvis Vergara también dijo que durante su gestión buscará implementar una mesa de partes virtual para que “la ciudadanía tenga más facilidad para presentar sus denuncias”.