El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) consideró que probablemente de su bancada están apuntando a hacer una recomposición de la Mesa Directiva, actualmente presidida por su correligionario Fernando Rospigliosi.

En declaraciones a los periodistas, mencionó que su grupo parlamentario acordó no participar en la Mesa Directiva del Legislativo ni en la recomposición del Poder Ejecutivo luego de la vacancia de Dina Boluarte.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, Bustamante refirió que es “muy probable” que haya una nueva elección, pero aún no se sabe si será solo de la Presidencia del Congreso o de toda la Mesa Directiva (primera, segunda y tercera vicepresidencia). Eso sí, dijo que todo depende del pleno.

“Lo que Fuerza Popular dijo es que en efecto no íbamos a participar en el Poder Ejecutivo, en el nuevo gobierno, tampoco en la mesa del Congreso, indicando con ello que probablemente estemos apuntando a hacer una recomposición de la Mesa Directiva”, expresó.

“Es muy probable (que haya nuevas elecciones), no sabemos si será una elección puntual del nuevo presidente del Congreso solamente y todo lo demás queda igual, o si toda la Mesa Directiva debe renovarse y eso por supuesto depende de lo que diga el pleno”, agregó.

Ernesto Bustamante negó que esa posición sea un “cálculo político”, sino en una acción que busca evitar que se piense que Fuerza Popular está interfiriendo en el desarrollo de las elecciones generales del 2026.

LEE MÁS: Rafael López Aliaga anunció que renunciará a la Municipalidad de Lima para ser candidato presidencial

“No es (cálculo político), sino pensando en la gobernabilidad del país. No queremos convertir los siguientes nueve meses, especialmente los primeros seis, que quedan de gobierno en un tema paralelo a lo electoral”, acotó.

“Fuerza Popular está participando en las elecciones, en consecuencia, no queremos que se vea cualquier acción en el Gobierno o en el Parlamento como que está interfiriendo con el proceso electoral”, sentenció.

Cabe indicar que fuentes de El Comercio señalan que al interior de Fuerza Popular aún no se debate la opción de elección de una nueva Mesa Directiva y que aún no hay una decisión colegiada al respecto.

Congreso se pronuncia

Desde el Parlamento señalan que su presidente, José Jerí (Somos Perú), asumió la conducción del país por sucesión constitucional, tal como está desarrollado en el artículo 115 de la Constitución y la Ley N° 27375, Ley de interpretación del artículo 115.

“Interprétase que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú al Presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de Presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de Presidente del Congreso ni de su condición de Congresista de la República”, detalla.

Precisa que el reglamento del Congreso señala en su artículo 32 que “los Vicepresidentes reemplazan al Presidente en su orden y asumen las funciones que él les delegue”.

Desde su punto de vista, asume como interino el primer vicepresidente del Congreso como encargado y no se requiere elegir a un nuevo presidente de ese poder del Estado.

Recordó que cuando Manuel Merino, presidente del Congreso asume la Presidencia de la República, la Mesa Directiva no se completó. El primer vicepresidente Luis Valdez asumió como titular encargado y el resto de la Mesa Directiva quedó intacta: Guillermo Aliaga como segundo vicepresidente y María Teresa Cabrera en la tercera.

Caso similar pasó con Francisco Sagasti cuando asume la Presidencia de la República: no se completó la Mesa Directiva. La primera vicepresidenta Mirtha Vásquez asumió como titular encargada del Congreso, acompañada por Luis Roel Alva y Matilde Fernández.