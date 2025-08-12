El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) fue elegido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ese poder del Estado para el periodo anual de sesiones 2025-2026.
Así lo decidieron los integrantes de ese grupo trabajo este martes por unanimidad (19 votos), durante el acto de elección realizado en el hemiciclo de sesiones del Pleno.
Acompañarán a Cruz Mamani en la mesa directiva, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) como vicepresidente y Héctor Ventura (Fuerza Popular) como secretario.
Durante la sesión, Ventura Ángel sostuvo que es urgente revisar el Código Procesal Civil vigente desde 1993 y abordar reformas penales.
La congresista María del Carmen Alva (no agrupados) informó que en setiembre se presentará la propuesta de reforma constitucional.
En tanto, Gladys Echaíz (Honor y Democracia) instó a atender primero los temas urgentes del sector y, posteriormente, continuar con el trabajo legislativo tras las reformas constitucionales.
Finalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó que sesionará los días miércoles a las 11:00 a.m.
La comisión estará integrada, además, por: Luis Alegría García, David Jiménez Heredia y Martha Moyano (Fuerza Popular); Magaly Ruiz y Gustavo Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso); Edgar Tello y Kira Alcarraz (Podemos Perú); y Waldemar Cerrón, Américo Gonza y José Balcázar (Perú Libre).
Asimismo, Milagros Jáuregui y Noelia Herrera (Renovación Popular); Jorge Morante y Alex Paredes (Somos Perú); Rosselli Amurúz (Avanza País); Pasión Dávila (Bancada Socialista); y Gladys Echaíz (Honor y Democracia).
