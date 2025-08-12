El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) fue elegido presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ese poder del Estado para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Así lo decidieron los integrantes de ese grupo trabajo este martes por unanimidad (19 votos), durante el acto de elección realizado en el hemiciclo de sesiones del Pleno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Congresistas rechazan colocación de bandera colombiana en el distrito peruano de Santa Rosa

Acompañarán a Cruz Mamani en la mesa directiva, el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) como vicepresidente y Héctor Ventura (Fuerza Popular) como secretario.

Durante la sesión, Ventura Ángel sostuvo que es urgente revisar el Código Procesal Civil vigente desde 1993 y abordar reformas penales.

LEE MÁS: Congresistas y políticos peruanos lamentan fallecimiento del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

La congresista María del Carmen Alva (no agrupados) informó que en setiembre se presentará la propuesta de reforma constitucional.

En tanto, Gladys Echaíz (Honor y Democracia) instó a atender primero los temas urgentes del sector y, posteriormente, continuar con el trabajo legislativo tras las reformas constitucionales.

LEE MÁS: Cuatro congresistas de AP piden reunión para resolver apelación a expulsión de Raúl Doroteo de la bancada

Finalmente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó que sesionará los días miércoles a las 11:00 a.m.

La comisión estará integrada, además, por: Luis Alegría García, David Jiménez Heredia y Martha Moyano (Fuerza Popular); Magaly Ruiz y Gustavo Cordero Jon Tay (Alianza para el Progreso); Edgar Tello y Kira Alcarraz (Podemos Perú); y Waldemar Cerrón, Américo Gonza y José Balcázar (Perú Libre).

Asimismo, Milagros Jáuregui y Noelia Herrera (Renovación Popular); Jorge Morante y Alex Paredes (Somos Perú); Rosselli Amurúz (Avanza País); Pasión Dávila (Bancada Socialista); y Gladys Echaíz (Honor y Democracia).