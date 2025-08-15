El congresista Héctor Valer (Somos Perú) presentó una denuncia penal contra el precandidato presidencial Daniel Quintero por izar la bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto, en pleno territorio peruano.

Según el documento presentado ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la denuncia penal es por el presunto delito de destrucción o alteración de hitos fronterizos en su modalidad agravada.

Dicho delito está previsto en los artículos 327 del Código Penal y en su modalidad agravada en el artículo 328 numeral 2 del Código Penal, que literalmente detalla: “celebra o ejecuta en algún Estado, sin cumplir las disposiciones constitucionales, tratados o actos que deriven o puedan derivar en una guerra con el Perú”.

Valer Pinto solicitó a Delia Espinoza que admita a trámite la denuncia e inicie las diligencias preliminares y en su momento, formalizar la investigación preparatoria continuando el proceso penal hasta obtener la sanción correspondiente.

El parlamentario enfatizó que el acto perpetrado por Daniel Quintero no puede ser interpretado como un simple gesto simbólico y que se trata de un “acto deliberado y planificado que busca generar una controversia diplomática y un conflicto internacional”.

Explicó que al cuestionar la soberanía del Perú sobre un territorio, el precandidato presidencial colombiano “ha alterado la percepción de los límites y ha fomentado la confusión en una zona de alta sensibilidad geopolítica”.

“Las acciones del Sr. Quintero Calle tienen un impacto directo en la paz y la tranquilidad pública, pues incitan al nacionalismo y a la confrontación, pudiendo generar actos de violencia en la zona. Ello en concatenación con el público desconocimiento de nuestra soberanía, esbozada por el presidente de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego, incluso, es un factor para que se produzca un conflicto bélico entre ambas naciones”, subrayó.

“La intención del denunciado es utilizar esta acción como una herramienta política para su campaña, a costa de la seguridad y la soberanía del Estado peruano, en pleno desconocimiento de los tratados firmado por ambas naciones, que podrían ocasionar un conflicto armado”, agregó.

Finalmente, Héctor Valer solicitó a las autoridades competentes, a través de la Cancillería peruana, la inmediata búsqueda, captura y extradición de Daniel Quintero para que responda por sus actos ante la justicia peruana.

El caso

Como se recuerda, el precandidato presidencial de este país, Daniel Quintero, difundió en sus redes sociales el video donde se le ve izando la bandera colombiana el pasado 11 de agosto.

Quintero Calle se grabó llegando en un bote acompañado por varias personas hasta el territorio peruano, con un discurso en el que desconoce la soberanía del Perú tal y como lo ha venido haciendo el presidente de su país, Gustavo Petro.

“Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia“, es el mensaje con el cual acompaña el video.