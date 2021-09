Conforme a los criterios de Saber más

El miércoles por la tarde, el congresista Héctor Valer cuestionó que la titular de la Comisión Agraria, Leslie Olivos, no le diera la palabra durante la sesión e incluso afirmó que ella “no es la dueña” de la comisión. De inmediato, Héctor Ventura (Fuerza Popular) salió en defensa de Leslie Olivos, a lo que el parlamentario de Somos Perú-Partido Morado respondió: “Al caballero que defendió a la dama, que se ponga falda”.

El Comercio se comunicó con Valer para consultarle por los comunicados del Partido Morado y Avanza País que le exigía disculpas públicas. “[¿Usted se disculpará públicamente? ¿Por qué?] No entiendo, si hay que disculparse ¿De qué? ¿Que la mujer debe usar falda? ¿O el que estaba defendiendo a la mujer, se ponga falda para defender? Pues yo creo que no me voy a disculpar porque la mujer se identifica con la falda y la mujer no necesita que un varón se defienda y solas pueden defenderse”, exclamó.

Valer criticó también el comunicado de la bancada de Avanza País porque “no precisan cuál es el término violento que he podido emitir”.

“Yo rechazo también ese término de los dos comunicados [Partido Morado y Avanza País] porque yo creo que estamos en una época donde debemos conservar los valores culturales que hemos venido fortaleciendo a lo largo de la historia, en este caso a la mujer valiente y con coraje”, señaló.

Ante una posible citación suya a la Comisión de Ética por sus expresiones, indicó que buscan “crear tormentas en un vaso agua cuando hay casos más importantes”. Incluso criticó a la presidenta de la Comisión Agraria.

“[¿Estaría dispuesto a pasar por la Comisión de Ética?] La Comisión de Ética está para cosas más importantes, sobre todo cuando se trata de gente que dirige comisiones con sentencias penales como es el caso por ejemplo la presidenta de la Comisión Agraria. Ella ha tenido una sentencia suspendida por falsificación de documentos. Eso es lo que tiene que pasar a una Comisión de Ética y no por el dicho de se ponga una falda para defender a una mujer. Es un hipotético negado. Yo creo que no va a pasar ”, sentenció.

Sin embargo, minutos después, en diálogo con la prensa antes de entrar al Hemiciclo del Parlamento ofreció sus disculpas a su colega José Ventura de la siguiente manera. “Y, en cuanto al término de que se ponga la falda mi compañero el congresista Héctor Ventura, yo creo que tengo que pedirle disculpas a él [...] y el haberle dicho que se ponga era porque las mujeres no necesitan que un varón las defienda”.

🔴 Congresista de Somos Perú - Partido Morado, Héctor Valer, pide disculpas a su colega José Ventura. "Las mujeres son valientes, han conseguido sus derechos combatiendo y no necesitan a ningún hombre que las defienda", señala en su intervención. ►https://t.co/Ww3PpUJ4Bt pic.twitter.com/32WT2Tnhic — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 9, 2021





Esto pasó durante la sesión plenaria:

Esta mañana, durante la sesión en el Pleno del Congreso, el parlamentario se acercó a la legisladora Vivian Olivos a pedir disculpas por sus declaraciones. “Señora presidenta, de verdad, tengo que pedir mil disculpas para que esto no se extienda más si alguien se ha sentido ofendida. Señora presidenta de la Comisión Agraria, le pido mil disculpas si Ud. se ha sentido ofendida”, dijo en el Hemiciclo del Parlamento.

Héctor Valer (SP-PM): "Señora presidenta, de verdad, tengo que pedir mil disculpas para que esto no se extienda más si alguien se ha sentido ofendida. Señora presidenta de la Comisión Agraria, le pido mil disculpas si Ud. se ha sentido ofendida". @Politica_ECpe — 📰 Jonathan Castro (@jsudaka) September 9, 2021

#AlertaLegislativa: Legislador Hector Valer (SP-PM) se acerca a pedir disculpas a la legisladora Vivian Olivos (Fuerza popular). pic.twitter.com/yzoZ2Um8v3 — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 9, 2021





El mismo día del incidente, los congresistas de Fuerza Popular mostraron su rechazo en redes sociales sobre lo sucedido con el parlamentario Héctor Valer.

Inaceptable y repudiable comentario que hizo Héctor Valer, que lo pintan como un machista y sexista,el cual evidencia que la violencia a la mujer se encuentra presente en espacios como la política. Mi agradecimiento @hventuraangel por defender a una mujer cuando era atacada. — Vivian Olivos (@VivianOlivos) September 9, 2021

No es necesario llevar falda para exigir respeto a una mujer. Por ello, rechazo tajantemente las expresiones que esta tarde tuvo el congresista Valer contra mi colega @VivianOlivos , pdta de la Comisión Agraria y mi persona.

Algo que decir @BancadaMorada @SOMOSPERUOFCIAL? https://t.co/YdkZieEk6s — Héctor Ventura Angel (@hventuraangel) September 8, 2021

