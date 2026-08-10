Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Héctor Ventura, diputado de Fuerza Popular, consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación preliminar contra Catherin Palomino, tras la difusión de supuestos mensajes y amenazas dirigidos a familiares del expresidente Pedro Castillo.

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