Héctor Ventura, diputado de Fuerza Popular, consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación preliminar contra Catherin Palomino, tras la difusión de supuestos mensajes y amenazas dirigidos a familiares del expresidente Pedro Castillo.
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