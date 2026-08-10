Héctor Ventura, diputado de Fuerza Popular, consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación preliminar contra Catherin Palomino, tras la difusión de supuestos mensajes y amenazas dirigidos a familiares del expresidente Pedro Castillo.

Ventura sostuvo que corresponde esclarecer el contenido de las conversaciones difundidas en Cuarto Poder y determinar si existe alguna responsabilidad de la futura parlamentaria.

“Debería iniciarse una investigación preliminar” , afirmó en Canal N.

El legislador señaló que, si durante esa primera etapa se encuentran elementos que ameriten una revisión más profunda, el caso debería continuar como una investigación formal ante la Comisión de Ética.

En otro momento, Ventura respaldó que el Congreso otorgue facultades legislativas al Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Hoy es importante que la Cámara de Diputados le dé facultades al Gobierno para luchar frontalmente con la inseguridad ciudadana”, sostuvo, y señaló que su bancada está dispuesta a evaluar las medidas que presente el Ejecutivo.