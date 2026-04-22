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Congresista Ilich López anuncia que impulsará la censura del presidente José María Balcázar por el caso de los aviones F-16 | Captura de video
Congresista Ilich López anuncia que impulsará la censura del presidente José María Balcázar por el caso de los aviones F-16 | Captura de video
Por Redacción EC

El congresista Ilich López anunció este miércoles que impulsará la censura del presidente de la República, José María Balcázar, por su decisión de postergar la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos, para reforzar la defensa aérea nacional.