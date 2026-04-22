El congresista Ilich López anunció este miércoles que impulsará la censura del presidente de la República, José María Balcázar, por su decisión de postergar la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos, para reforzar la defensa aérea nacional.

En su cuenta de ‘X’, el legislador indicó que, “fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”.

“He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el marco de nuestras facultades constitucionales, fortalecida por la defensa irrestricta a la Nación y su territorio", añadió el congresista.

El tercer vicepresidente del Parlamento consideró que el gobierno del presidente Balcázar evidencia una “preocupante improvisación”, pues no habiendo transcurrido tres meses de gestión “ya se registra la segunda renuncia ministerial”.

“En esta ocasión, la crisis se origina por discrepancias en materia de seguridad nacional, un asunto que - como hemos señalado reiteradamente - debe ser prioridad absoluta del Estado”, añadió.

Congresista Ilich López hizo el anuncio en su cuenta de X

En la mañana de este miércoles 22 de abril, Carlos Díaz y Hugo de Zela renunciaron como ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, respectivamente, en medio de las discrepancias por la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones militares F-16 a una empresa de Estados Unidos, pese a que ya había un contrato firmado.

Más tarde, durante un mensaje a la nación, el mandatario José María Balcázar insistió en su planteamiento de que el pago para comprar los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú se realice en el siguiente Gobierno.

“Nos mantenemos firmes en el sentido de respetar todos los acuerdos que pueden haber tenido a nivel de las Fuerzas Armadas o en este caso el ministerio correspondiente y la Fuerza Aérea para hacer las negociaciones que correspondan. La presidencia ha sido sumamente clara, estamos diciendo y repetimos que esa deuda y compromiso de endeudamiento, si bien es cierto que desde el Parlamento salió esa autorización, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una idea de cómo se puede negociar o conversar sobre un contrato que ya se ha determinado por parte de la FAP y otras instancias para que sea una compra internacional secreta”, manifestó este miércoles.

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