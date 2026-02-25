Resumen

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura de YouTube)
En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), consideró que el mandatario José María Balcázar y su Gabinete Ministerial son un “producto del capricho electoral”, y acusó a Renovación Popular y otros partidos de contribuir a la inestabilidad en el país.

