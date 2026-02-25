En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular), consideró que el mandatario José María Balcázar y su Gabinete Ministerial son un “producto del capricho electoral”, y acusó a Renovación Popular y otros partidos de contribuir a la inestabilidad en el país.

Indicó que si bien la intención es ganar votos de cara a las elecciones generales del 2026 a través de “golpes”, esa actitud “no es responsable desde un punto de vista estadista y político”.

“Respecto al presidente Balcázar y al gabinete, es producto del capricho electoral y aquí no se salva Renovación Popular y todos los partidos que han contribuido a que nuevamente se genere un tema de inestabilidad en el país”, expresó.

“Golpeo, golpeo y sigo golpeando y voy avanzando para ganarme un votito, algo más, y eso creo que no es responsable desde un punto de vista estadista y político que, considero, debe asumir cada partido en su responsabilidad”, agregó.

Sobre lo ocurrido con Hernando de Soto, quien a última hora fue desplazado por Denisse Miralles en la Presidencia del Consejo de Ministros, el congresista del partido de la lampa señaló que es “una mala señal”, una “improvisación” y que responde a “cuotas de poder”.

Respecto al voto de confianza, López adelantó que planteará a su bancada no otorgarlo porque -desde su punto de vista- se empieza con el “pie izquierdo” cuando se anuncia un nombre como primer ministro y luego se cambia de postura.

“Yo voy a plantear dentro de la bancada que se evalúe no dar el voto de confianza. ¿Por qué? Me parece de mala educación, una mala señal empezar con el pie izquierdo anunciar a un primer ministro, cualquiera que sea, y luego hacer otra posición”, sentenció.