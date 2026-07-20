El congresista Jaime Quito expresó su rechazo a un eventual bono de instalación para los parlamentarios y afirmó que el Congreso debe promover una política de austeridad en el uso de los recursos públicos. El legislador sostuvo que los congresistas que ya ejercen funciones no deberían recibir un pago adicional por ese concepto.

En declaraciones a Canal N, Quito señaló que no tenía conocimiento oficial sobre la aprobación del beneficio; sin embargo, manifestó que no considera adecuado otorgar un bono de instalación a los actuales integrantes del Parlamento.

“Considero que congresistas que están instalados no deberían recibirlo ”, declaró el legislador, quien añadió que el Congreso debe dar el ejemplo en el manejo responsable de los recursos del Estado.

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Jaime Quito, congresista: No consideramos adecuado ese bono de instalación



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Asimismo, indicó que el presupuesto público debe orientarse a atender las principales necesidades de la población y no a incrementar los gastos del Poder Legislativo. En esa línea, adelantó que no considera apropiado recibir dicho beneficio.

“Debemos tener un Congreso con austeridad y obligar a que todas las instituciones también actúen con austeridad” , sostuvo.

Respecto a la aprobación de este tipo de beneficios, Quito señaló que estas decisiones son adoptadas mediante acuerdos de la Mesa Directiva del Congreso. No obstante, indicó que la próxima gestión parlamentaria tendrá la facultad de revisar o dejar sin efecto esas disposiciones.

En ese contexto, remarcó la importancia de la elección de la nueva Mesa Directiva, al considerar que sus decisiones influirán en la administración del Parlamento.

Finalmente, el legislador cuestionó la posibilidad de que el fujimorismo vuelva a presidir la Mesa Directiva del Congreso y señaló que la próxima conducción del Legislativo debería priorizar medidas orientadas a la transparencia, la eficiencia del gasto y la austeridad en el manejo de los recursos públicos.