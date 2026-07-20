Jaime Quito plantea revisar eventual bono de instalación y priorizar la austeridad en el Congreso. (Foto: Andina)
Jaime Quito plantea revisar eventual bono de instalación y priorizar la austeridad en el Congreso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista Jaime Quito expresó su rechazo a un eventual bono de instalación para los parlamentarios y afirmó que el Congreso debe promover una política de austeridad en el uso de los recursos públicos. El legislador sostuvo que los congresistas que ya ejercen funciones no deberían recibir un pago adicional por ese concepto.

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