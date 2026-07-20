El congresista Jaime Quito expresó su rechazo a un eventual bono de instalación para los parlamentarios y afirmó que el Congreso debe promover una política de austeridad en el uso de los recursos públicos. El legislador sostuvo que los congresistas que ya ejercen funciones no deberían recibir un pago adicional por ese concepto.
El congresista Jaime Quito expresó su rechazo a un eventual bono de instalación para los parlamentarios y afirmó que el Congreso debe promover una política de austeridad en el uso de los recursos públicos. El legislador sostuvo que los congresistas que ya ejercen funciones no deberían recibir un pago adicional por ese concepto.
LEE: La nueva agenda legislativa: Estos son los primeros proyectos que presentaran los diputados en la era bicameral
En declaraciones a Canal N, Quito señaló que no tenía conocimiento oficial sobre la aprobación del beneficio; sin embargo, manifestó que no considera adecuado otorgar un bono de instalación a los actuales integrantes del Parlamento.
“Considero que congresistas que están instalados no deberían recibirlo”, declaró el legislador, quien añadió que el Congreso debe dar el ejemplo en el manejo responsable de los recursos del Estado.
#EnVivo— Canal N (@canalN_) July 20, 2026
Jaime Quito, congresista: No consideramos adecuado ese bono de instalación
Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/ItbHJOUSwb
Asimismo, indicó que el presupuesto público debe orientarse a atender las principales necesidades de la población y no a incrementar los gastos del Poder Legislativo. En esa línea, adelantó que no considera apropiado recibir dicho beneficio.
“Debemos tener un Congreso con austeridad y obligar a que todas las instituciones también actúen con austeridad”, sostuvo.
Respecto a la aprobación de este tipo de beneficios, Quito señaló que estas decisiones son adoptadas mediante acuerdos de la Mesa Directiva del Congreso. No obstante, indicó que la próxima gestión parlamentaria tendrá la facultad de revisar o dejar sin efecto esas disposiciones.
En ese contexto, remarcó la importancia de la elección de la nueva Mesa Directiva, al considerar que sus decisiones influirán en la administración del Parlamento.
MÁS: David Tuesta: “Este gobierno empieza con todos los vientos a favor”
Finalmente, el legislador cuestionó la posibilidad de que el fujimorismo vuelva a presidir la Mesa Directiva del Congreso y señaló que la próxima conducción del Legislativo debería priorizar medidas orientadas a la transparencia, la eficiencia del gasto y la austeridad en el manejo de los recursos públicos.
VIDEO RECOMENDADO
- Gremio vinculado al Movadef presiona para ser reconocido como sindicato: Los riesgos de su reunión con el ministro Flavio Cruz
- Denisse Miralles: “Tenemos que saber con qué contamos y poner las acciones en un plan por región”
- El club de los veintitantos, una crónica de Fernando Vivas sobre el gabinete que perfila Keiko Fujimori
- Pedro Castillo y las más de 20 sentencias del TC que declararon la legalidad de su detención y debido proceso: ¿Cómo avanza su pedido de gracia común?
- José Jerí dice que apoyará al gobierno de Keiko Fujimori y no descarta asumir un cargo si se lo ofrecen
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.