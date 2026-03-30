Resumen

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El congresista Jorge Montoya presentó una denuncia disciplinaria y solicitó la destitución del juez Jorge Chávez Tamariz. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
El congresista Jorge Montoya presentó una denuncia disciplinaria y solicitó la destitución del juez Jorge Chávez Tamariz. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

El congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentó este lunes 30 de marzo, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una denuncia disciplinaria acompañada de una solicitud de destitución contra el juez Jorge Chávez Tamariz, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

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