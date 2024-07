El congresista José Balcázar (Perú Libre) se refirió a sus comunicaciones con el prófugo líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, y afirmó que puede “hablar con cualquier preso” e incluso “con cualquier perseguido”.

En declaraciones a los periodistas, el legislador cuestionó a la prensa por supuestamente hacerle “bullying” a Cerrón Rojas solo por ser “un líder político”.

Asimismo, Balcázar Zelada aseveró que también conversa con el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y con el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), ambos con prisión preventiva en el penal Barbadillo de Ate.

“¿Por qué no puedo conversar con Pedro Castillo? Converso con Pedro Castillo a pesar que está en la cárcel. Converso con Toledo y con cualquiera puedo conversar”, expresó.

“Dejen a la Policía que trabaje, por qué interfieren en la Policía. Yo puedo hablar con cualquier preso, con cualquier perseguido, no hay ningún problema. ¿Dónde está prohibido?”, agregó.

Como se recuerda, el último jueves el parlamentario admitió que mantiene comunicación telefónica con Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia desde octubre del 2023, cuando fue condenado a prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka.

Según José Balcázar, Cerrón Rojas lo llama desde su “número original”. Incluso aseguró que el prófugo de la justicia sí le respondería el teléfono si lo llama en cualquier momento.

“Ahí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie, y la Policía también. Si yo marco a Cerrón en este momento, él me contesta. Eso quiere decir que ellos tienen el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él. No siempre (me comunico con él), pero siempre me llama”, afirmó.

Días atrás Balcázar Zelada confirmó su regreso a la bancada de Perú Libre, luego de que el grupo parlamentario que integraba, Perú Bicentenario, se disolviera al renunciar uno de sus miembros.