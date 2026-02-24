Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Burgos es congresista de Podemos Perú y se pronunció sobre la designación del economista Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. (Foto: GEC)
Juan Burgos es congresista de Podemos Perú y se pronunció sobre la designación del economista Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) afirmó que el economista Hernando de Soto le da “estabilidad política y económica” al Perú luego de ser designado presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de transición del mandatario José María Balcázar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.