El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) afirmó que el economista Hernando de Soto le da “estabilidad política y económica” al Perú luego de ser designado presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de transición del mandatario José María Balcázar.

En declaraciones a los periodistas, señaló que en este momento no se debe pensar en “centro, izquierda o derecha” e insistió en que De Soto busca darle “estabilidad” al país.

“Creo que Hernando de Soto le da estabilidad política y económica porque hay que recordar que él realizó la reinserción económica en la época de la más oscura crisis económica del Perú. En este momento no debemos pensar en centro, izquierda o derecha”, expresó.

No obstante, Burgos se mostró en contra de mantener a algún ministro del censurado presidente José Jerí, pero dijo que si se presenta esa situación, su labor se centrará en “fiscalizar”.

“No estoy de acuerdo que mantenga a ningún ministro de Jerí. Si él lo hace, entonces tendré mi posición que siempre ha sido fiscalizar a los corruptos. Espero que no sea así”, subrayó.

“Siempre estaremos del lado de la población del Perú porque creo que merecemos ministros de primer nivel y no reciclados, con denuncias de corrupción o con denuncias de corrupción y que estén ligados a partidos políticos corruptos”, agregó.

Como se recuerda, Hernando de Soto aseguró que “todo sigue viento en popa” y adelantó que este martes 24 de febrero tomará juramento en Palacio de Gobierno.

En entrevista con RPP Noticias, calificó de “rumores” las versiones que hablaban de que había declinado al cargo y prefirió no pronunciarse sobre la permanencia o no de ministros en su Gabinete Ministerial.

“Todo sigue viento en popa, es un compromiso. Creo que estamos juramentando a la 6 de la tarde hoy y por supuesto después de eso el presidente seguramente dará unas palabras”, manifestó.

