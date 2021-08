Conforme a los criterios de Saber más

Katy Ugarte (Cusco) es una docente cusqueña que forma parte de los 13 miembros de la facción magisterial de la bancada oficialista. Ha sido dirigente del SUTER Cusco y participó en la huelga magisterial del 2017. Descarta que su grupo vaya a renunciar de la bancada oficialista porque -dice- necesitan brindarle gobernabilidad al presidente Pedro Castillo. Eso no le impide marcar distancia de Perú Libre, y reconoce que al vocero Waldemar Cerrón le faltó pericia política para la negociación de las comisiones. También asegura que los ministros con cuestionamientos no debieron aceptar cargos en el Gabinete, y que la derecha se ha unido en el Congreso para imponer una agenda en base a sus propios intereses políticos.

—El jueves último, usted visitó al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, según el registro de visitas. ¿La reunión tuvo que ver algo con la Comisión de Educación? Horas antes, el presidente había asistido al Congreso para buscar interceder y le cedieran este grupo de trabajo a la bancada de Perú Libre.

Quiero desmentir esa situación de que el presidente haya venido al Congreso a tener que interceder sobre la Comisión de Educación, porque nosotros desconocíamos su participación en ello. Nosotros como congresistas nos hemos pronunciado inmediatamente cuando hemos visto que no estábamos considerados en las propuestas de las comisiones.

—Pero la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue la que informó ante el Pleno que el presidente Castillo le pidió a la Mesa Directiva reconsiderar el tema de la Comisión de Educación, para que esta sea cedida a Perú Libre.

Lo habrá hecho él a título personal, pero la bancada, al menos nosotros [la facción magisterial], no hemos pedido su presencia. Él tiene todo el derecho de venir a la Mesa Directiva a ver situaciones mucho más importantes que pedir una comisión. Nosotros por algo somos congresistas y tenemos la autonomía para poder pronunciarnos en ese aspecto.

—¿Y qué temas abordaron en la reunión que tuvieron con el presidente en Palacio de Gobierno?

Nosotros abordamos temas netamente de gobernabilidad. Necesitamos que nuestro presidente tenga la fortaleza, y también sobre las situaciones que se vienen dando en los medios de comunicación respecto a que nos queremos dividir [de la bancada]. Eso es completamente falso. Nosotros no tenemos ese pensamiento. Al contrario, estamos unidos, pese a todas las discrepancias que siempre van a darse en los grupos de bancada. Hemos ido a esclarecer que estamos con el presidente y que tiene toda la fortaleza para seguir adelante, con la gobernabilidad.

—¿Usted diría que el presidente está preocupado por la situación en el Congreso?

Estamos viendo cómo las otras bancadas vienen con intereses personales en contra de la gobernabilidad del país. Todo eso está viendo el pueblo, que quieren desestabilizar, y eso no es saludable. Este Congreso debe garantizar la confianza al pueblo y no estar hablando de vacancia, promoviendo situciones para desestabilizar. El pueblo está cansado de apetitos de grupos que siempre han demostrado estar en contra del pueblo.

—¿El partido Perú Libre no tiene también un apetito de poder?

Como bancada hemos pedido, y al ser parte del Gobierno, se ha llevado las propuestas de comisiones que anteriores gestiones han tenido. Esto no es apetito de poder, porque en eso [las comisiones] debe ir de la mano el Ejecutivo con el Legislativo como [la Comisión de] Presupuesto, respetando el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, en el artículo 34 [del reglamento del Congreso], en el cuarto párrafo, indica claramente cómo debe quedar conformada las comisiones. No se ha respetado el principio de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia en esta distribución.

—Bueno, el reglamento habla de proporcionalidad y popularidad, y numéricamente eso sí se ha respetado. Tampoco podemos hablar de que se ha roto la tradición, porque en realidad es una tradición que ya se había roto en el 2016, cuando Fuerza Popular, siendo oposición, obtuvo la Comisión de Constitución y algunos otros grupos importantes que antes habían sido del oficialismo. No es novedad que pase esto. ¿No se trata de falta de negociación de parte de Perú Libre para poder llegar a los consensos necesarios?

Bueno, lo que hemos recibido de informe, por parte de nuestro vocero, es que ya lo tenían todo preparado y estaba todo arreglado [por la oposión]. Y cuando han llevado las propuestas que nosotros hemos acordado en bancada, ya tenían todo listo. Entonces lo único que le han dicho es: ‘esto lo que queda’.

—¿Pero la negociación no tenía que haber sido antes y no recién en la Junta de Portavoces donde se iba a definir el tema?

Hay que reconocer ese aspecto. Tal vez le faltó un poco más [al vocero Waldemar Cerron] de tener que ir y tener que negociar las comisiones. Sin embargo, creo que, por respeto a la democracia, por respeto a nuestro país, debemos dar una mirada a la crisis que ya tenemos, toda esta situación de decepción. Seguimos con esa situación de ego de poder, de querer manejar todo, en tener que ver sus intereses de bancada y estar dando iniciativas de vacancia a los 15 primeros de un gobierno. Eso en ninguna parte del mundo que ha visto. Es preocupante para todo el país.

Los congresistas Katy Ugarte (Cusco) y Alex Paredes (Arequipa) en un zoom conversando sobre el presupuesto en el sector Educación.

—¿Considera usted que les está jugando un poco en contra la falta de experiencia en el ámbito político?

Hay lobos del poder que ya conocen todas las estrategias, como estar trabajando y estar maquinando vacancia, pero nosotros no hemos venido a eso, Hemos venido para servir al pueblo.

—¿Haría alguna autocrítica sobre el accionar de la bancada en estas primeras dos semanas? Llevan varias derrotas frente a la oposición.

Bueno, hay que ser claros también en este aspecto. La derecha se ha unido, antes iban con diferentes nominaciones y así siempre han engañado al pueblo en las elecciones. Para la derecha siempre ha sido así, para la derecha solo existe el pueblo para pedir el voto, pero para trabajar en favor del pueblo, cambian de cara y también de actitud.

—La pregunta era si haría alguna autocrítica del accionar de la bancada de Perú Libre en estas dos primeras semanas.

Nosotros ya nos hemos evaluado en ese aspecto, pero estamos viendo en la línea correcta, con la sinceridad del caso. Tenemos que promover situaciones que necesita el país, como reactivar la economía, como salir de la crisis sanitaria. Pero ellos [la oposición] están presentando mociones para investigar el proceso electoral. Es una vergüenza, estos señores no saben perder. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido claro, y han atendido todas sus peticiones. Estas bancadas están haciéndole creer al pueblo que el presidente es el culpable de todo. No sea mago para que solucione en 10 o 15 días los problemas en 200 años que tiene el Gobierno, producto de todas esas gestiones de la derecha que jamás han pensado en el pueblo.

—Su colega, el profesor Alex Paredes, en el pleno del jueves, decía que, después de ver todas la mociones e intervenciones de la oposición, hubiese sido mejor quedarse en las aulas. ¿Usted también lo siente así? ¿Preferiría estar ahora, en Pampaccalasaya?

Yo he sido invitada por nuestro presidente. Jamás voy a dejar de estar y apoyarlo. Soy maestra, pero he buscado una decisión y con esa decisión tengo que ir hasta el final, en las buenas y en las malas.

—¿Su lealtad es con el presidente Castillo mas que con Perú Libre?

Efectivamente, mi lealtad es con el presidente . Nos hemos unido maestros de diferentes regiones, incluido él. Nosotros hemos sido invitados por el partido Perú Libre y no somos esas como personas que realmente nos quieren inmiscuir. Somos personas formadas para poder educar y formamos generaciones de niños, con las cuales tenemos principios, tenemos lealtad y somos personas que hemos demostrado en nuestro trabajo, más que todo, la transparencia.

—Usted pertenece al Suter Cusco, que es un sindicato adscrito al Fenatep. ¿Ustedes también forman parte de esta iniciativa para inscribir un nuevo partido, el denominado Partido Magisterial?

Quiero aclarar, y voy a ser tajante en este aspecto. Sinceramente, para mí, esto es algo que no está orgánicamente consultado al magisterio de la región, hablo de mi región Cusco, a la cual represento. Seguramente en las otras regiones también. Yo no sé quiénes habrán creado este partido político magisterial, si es un grupo de maestros que tienen apetito de política, sin haber consultado a los magisterios. Desconozco totalmente este aspecto.

La agenda magisterial

—¿Es un interés común de la facción magisterial por eliminar la Ley de Carrera Pública Magisterial?

Nosotros hemos propuesto una modificatoria de la ley, Hemos hecho pasantías en otros países de Latinoamérica, donde hemos visto una malla curricular con un enfoque científico pedagógico. Y eso no existe en nuestro país. Esto nos ha hecho ver que tenemos que cambiar la currícula de nuestro país y también la Ley de Reforma Magisterial.

—¿Qué puntos buscarán cambiar de la norma?

La modificatoria de la Ley de Reforma Magisterial, en el artículo 23. Ese artículo prácticamente es punitivo. Es un artículo que desestabiliza al maestro. En la huelga del 2017 hemos dicho que estamos de acuerdo con la evaluación, pero que sea una evaluación formativa. Una evaluación para mejorar su trabajo pedagógico en auala, pero no una evaluación de despido de trabajo. Ellos nos pasaron de la ley anterior a la Ley de Reforma Magisterial sin liquidarnos.

—¿Ustedes estaban de acuerdo con esta norma del Congreso pasado, aprobada en el 2020, que reincorporado con 14 mil profesores interinos porque no aprobaron o participaron de la evaluación excepcional del Minedu en el 2014?

Los maestros piden la reincorporación, no solo para el trabajo sino para que todos sus derechos sean pagados, porque fueron sacados arbitrariamente. Este es un pedido que el Gobierno tiene que asumir.

—Pero hay un tema meritocrático detrás que también no se puede vulnerar.

Si usted me habla de meritocracia, es una gran farsa. La meritocracia es para ver de qué manera mejoramos nosotros la calidad educativa, según ellos. Pero en el momento de la aplicación, no existe la meritocracia. Pero si existiese esa meritocracia no tendríamos un Minedu lleno de bachilleres que no son maestros. ¿Qué hace ahí un contador, un abogado, un administrador? No hay pedagogos, no hay maestros que deberían estar legislando o haciendo proyectos de ley en favor de la educación. Nos llenan de papeles a los maestros. Ellos son tecnócratas que llenan de papeles a los maestros. Hemos tenido a una ministra bachiller. Si queremos meritocracia, partamos desde el Minedu. Recién ahora tenemos un ministro que es maestro.

—Un reportajes del programa Punto Final reveló que algunos docentes de la bancada, incluida usted, no aprobaron ningún proceso al que postularon.

Estar en la primera escala de la Ley de Reforma Magisterial no es un delito, mucho más si aquella vez quien convocaba era la gestión de Alan García, que tenía poca credibilidad y nosotros los maestros desconfiábamos. Felicito a los maestros que sí lo hicieron, pero debo recordarles que era voluntario. Ya después todos pasaron e iríamos en la primera escala y después se debe dar evaluaciones de ascenso con pocas vacantes por escala y mediante pruebas con estudios de casos ajenos a nuestra realidad. También se evalúan aspectos parecidos al examen de admisión de las universidades cuando nuestro dominio preferente es el didáctico: curricular y evaluativo. Por ello, se pide en la actualidad la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial que, en la teoría es meritocracia, cuando en realidad es tecnocrática. Tecnocrática porque sus protocolos, escalas y procedimientos priorizan lo estandarizado, lo homogeneizante y colonizante. El quién evalúa a quién. ¿Quién hace las pruebas? Funcionarios que son bachilleres con sueldos de 20,500.

—Es curioso lo que dice respecto a los títulos profesionales. Por ejemplo, hay congresistas de su bancada, docentes, que han estudiado carreras técnicas, no necesariamente tienen grado universitario. Otros no tienen maestrías o doctorados, y no por eso creo que se les vaya a desmerecer.

Hay personas que solamente tienen papeles de título para poder justificar que son tal o cual, pero jamás han ejercido la carrera. Y esos no pueden entender lo que es la didáctica, la pedagogía, lo que se necesita en las instituciones de educación. Es por eso que pedimos una reestructuración total del sistema educativo. Acá el problema no es solo del maestro o el nivel de una evaluación. El cambio tiene que ir progresivamente, pero para eso tiene que haber voluntad política.

—El ministro de Educación, Juan Cadillo, propuso, durante la campaña, una capacitación de maestros interinos y nuevas formas de nombramiento, pero sin alterar la meritocracia. ¿Esa le parece una vía?

No, no, no, no. Acá no proponemos eso. Sí proponemos el nombramiento automático de los maestros, porque el maestro está mucho más preparado. Los jóvenes ahora tienen maestría, doctorado. Que digan que no quieren evaluarse, es una gran farsa. Lo que queremos nosotros es que estos maestros, que van a ver su evaluación, tengan que ser nombrados. A ellos no se les paga escolaridad, no se les paga vacaciones. ¿A dónde va ese presupuesto? Cada dos años, estos pobres maestros tienen que pasar esta evaluaciones cruciales para tener una plaza.

—En periodos legislativos pasados han presentado iniciativas para excluir toda mención o referencia del enfoque de género en la currícula escolar. ¿Qué opina usted, como docente, del enfoque de género?

Nosotros respetamos los derechos, tanto del varón como de la mujer. La igualdad de género y todo eso. Como educadores que somos, tenemos que ser respetuosos de ese aspecto y lo único que pedimos es que los niños en la edad escolar tengan una educación íntegra, tanto paternal en el hogar y en la escuela, y a la edad que cada uno decida sobre su situación de género.

—¿Ustedes respetan los derechos de minorías? ¿Estarían a favor de el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, por ejemplo?

Nosotros respetamos las decisiones de las personas.

—¿Pero apoyarían un proyecto de ley en ese sentido?

Yo respeto. Si hay necesidad de hacerlo, hay que hacerlo, ¿no?

—¿Las universidades no licenciadas merecen una segunda oportunidad como proponen otras bancadas? Incluso lo ha mencionado el congresista que se perfila como el presidente de la Comisión de Educación.

Claro que sí, todas las universidades. Creo que hubo vacíos en cuanto a todo lo le pedían, se supone que ya están revisando, y tienen que ser aprobadas.

—¿Cómo calificaría la labor de la Sunedu?

Estoy de acuerdo que se tenga que hacer en el control de calidad educativa, es muy buena. Sin embargo, también las universidades tienen que cumplir los requisitos.

—Una vez que no reciben la licencia, lo que se está proponiendo es que tengan otra oportunidad.

No pueden ser tan cerrados. Creo que se les debe dar otra oportunidad y tener que estar sujetos a todo lo que se les dice.

Desde 1994, la legisladora Katy Ugarte trabajó en la Institución Educativa Pampa Ccalasaya. En la foto, junto a sus alumnos cuando ganó el concurso de las buenas prácticas docentes.

La investidura y Perú Libre

—Sobre el Gabinete Bellido. ¿Usted cree que merece el voto de confianza del Congreso o es necesario que realice cambios en algunos ministerios?

El Presidente ha dado la confianza y nosotros lo avalamos.

—Usted debe conocer al señor Bellido dado a que son de la misma región Cusco. ¿Cuál es su impresión del primer ministro?

Le voy a ser sincera en este aspecto. Yo como maestra y como dirigente que fui en la región Cusco, nunca tuve tanto acercamiento con él, porque yo ya tenía las organizaciones formadas del magisterio. Entonces más me he dedicado a la parte del magisterio y él ha hecho su campaña con el partido. Casi no he tenido acercamiento.

—¿Qué opina de los cuestionamientos que existen sobre el primer ministro? Tiene desde declaraciones controversiales hasta investigaciones por apología al terrorismo.

Que él responda, porque desconozco su accionar.

—¿Usted está conforme con todos los nombramientos en los ministerios?

El presidente es el que decide si hay algunas debilidades. Nosotros, como bancada que somos, le vamos a dar el soporte que él necesita para poder tener la gobernabilidad en el país.

—Ustedes denunciaban un “golpe parlamentario” criticando que muchos de los presidentes de la comisiones de la oposición tienen sentencias, denuncias, investigaciones. Pero muchos de los miembros del Gabinete Ministerial también tienen investigaciones en curso. ¿No deberían realizar la crítica en ambos lados?

A veces sorprenden las personas, en no ser sinceras al tener que presentarse. Saben que están yendo a un cargo de gran envergadura, se supone que deben tener el sinceramiento. Yo también discrepo en ese aspecto; sin embargo, a veces nos olvidamos y esto hace daño a la gobernabilidad. No todos tenemos esa transparencia como personas. Si tenemos esos [cuestionamientos], yo no me podría presentar a ese cargo .

—¿Qué ministros cree que no debieron presentarse al cargo?

Los que están con sanciones judiciales, creo que no deberían aceptar un cargo. Pienso que las personas deberían decir ‘tengo estas denuncias’, pero veo que no son sinceros, veo que no les interesa eso. Mucho más cuidado en ese aspecto.

—¿El primer ministro Bellido no debió aceptar el cargo y quedarse en el Congreso?

En cuanto a él, yo prácticamente desconozco todo lo que le están imputando. Prefiero que él lo responda, porque no tengo acercamiento con el señor Bellido.

— ¿La nueva Constitución es parte…?

Nosotros como magisterio nos hemos unido al partido Perú Libre, pero nosotros somos personas transparentes, donde no tenemos tanta situación, no somos cuestionados por el pueblo. En ese aspecto, el presidente también es lo propio y eso ha hecho que el pueblo tenga la confianza en estas elecciones.

—¿Y en lo que se refiere a una nueva Constitución?

En la educación, durante tantos años hemos tenido un presupuesto mínimo, no llega ni al 4 por ciento. Miles de niños han dejado de estudiar niños por falta de internet. Tenemos que ver elpresupuesto para implementar la infraestructura, tecnología, capacitación, y cambiar la malla curricula. Necesitamos laboratorios científicos en los colegios, en las universidades. Es la visión que.tenemos nosotros como maestros. Sin embargo, con el presupuesto que tenemos no se puede hacer todo lo que nosotros no vemos.

—Pero ya se aprobó una ley en el Congreso pasado para destinar el 6 por ciento del PBI a la educación. ¿Qué otro punto ustedes plantearían cambiar en la Constitución respecto a la educación?

El cambio sistemático del sector educativo, el cambio sistemático incluye las leyes, la infraestructura, el personal docente…

—Pero es un tema de gestión de gobierno, mas que un cambio en la Constitución, ¿no lo cree?

Efectivamente, en ese camino vamos. Pero si no cambiamos la Constitución es un candado para poder cambiar el sistema educativo.

—Vi la lista de los miembros de la Comisión de Educación de la bancada, y no figura su nombre. ¿Por qué no va a integrar el grupo y sí figuran otros nombres, como por ejemplo el del vocero Waldemar Cerrón?

Sinceramente, nosotros somos bastantes en la bancada, democráticamente hemos tenido que asumir varios cargos.

El proyecto de Katy Ugarte consistía en que los niños sean guías de turismo para el complejo de Raqchi, en Cusco. Hablaban en quechua e inglés. Por este proyecto, obtuvo un reconocimiento en Buenas Prácticas Docentes.

—Pero utilizando los argumentos que me ha dado a lo largo de la entrevista, ¿no sería lo correcto que, por especialidad, todos los miembros titulares de Perú Libre en la comisión sean docentes del magisterio?

Es tan solo una comisión con cinco puestos. Somos varios maestros. Lo dejamos para los años siguientes. Tenemos que ver otros temas. Por ejemplo, mi zona es netamente turística y tengo que ver también el turismo. Ya tengo ya una mesa de trabajo con el ministro de Cultura, en donde vamos a empezar el trabajo para la reactivación económica del turismo de mi región.

—¿Cómo califica usted el rol que está teniendo el señor Vladimir Cerrón? ¿Considera que está ejerciendo un rol como líder partidario o consideraría que está generando mucho ruido político alrededor del presidente Pedro Castillo?

Creo que no podemos ser ciegos, sí hay mucho ruido político. Prefiero que tenga que ocupar su lugar como secretario general del partido. El Gobierno está a cago del presidente Castillo. El que gobierna es el presidente Castillo y no el señor Cerrón.

—El tema está en que la presencia del señor Cerrón es muy marcada, se ve en designaciones de funcionarios, se ve a diario.

Diría que no es así. A veces, especulamos demasiado. Está haciendo su trabajo de paetido. En la política, está siendo investigado y no puede ocupar ningún cargo.

—El caso más grande es el de “Los Dinámicos del Centro”. ¿No considera que esto pueda terminar afectado al presidente Castillo?

Esperemos que el Ministerio Público tenga que hacer su investigación. Mientras tanto, prefiero no hablar del tema.

