La congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) anunció la separación de la trabajadora Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana del vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, hasta que se esclarezca la denuncia de supuesto intercambio de favores.

En declaraciones a TV Perú, la parlamentaria negó una presunta negociación irregular con Espinoza Vargas y enfatizó que no le recomendaron la contratación de la joven. También indicó que la servidora era auxiliar y no asesora.

“Estoy tomando acciones correctivas porque obviamente esto ya trasciende y no quiero que de alguna manera que sigan creyendo una novela y que no estoy tomando medidas correctivas. Ya evalué, ya decidí la separación de la señorita hasta que de alguna u otra manera esto se vea, porque de verdad mi trabajo –para mí- pesa mucho más”, expresó.

“Como todo el mundo lo sabe, se abren comisiones, pidió y le dieron la oportunidad. A mí no me recomendaron a la señorita Stephania ni yo también intercambié. ¿Por qué tendría que intercambiar? ¿Acaso es algún familiar mío? No es familia mía, que sí tengo una amistad es verdad”, agregó.

En ese sentido, defendió la contratación de Cuya Bezzolo señalando que pasó por el filtro de Recursos Humanos del Parlamento, aunque aseguró que si le decían que no calificaba para el puesto, no hubiera dado luz verde para su designación.

“Yo la contraté y tengo toda la libertad de contratar a quien yo crea conveniente. Los congresistas no solamente contratamos al personal de confianza, sino que pasa por Recursos Humanos del Congreso y ellos hacen los filtros. Si me hubieran dicho que no calificaba, no se le contrata. Ella sí calificaba, la he puesto como auxiliar, no como asesora porque le falta mucho a la señorita”, manifestó.

Alcarraz también acusó a cierto sector de la prensa de “distorsionar la información” y de tratar de involucrarla en un supuesto intercambio de favores por el cupo en la Comisión de Ética.

“Que haya salido esto es sorpresa porque nunca me imaginé. La vida personal de cada trabajador es su vida personal y yo no le voy a preguntar qué hace, qué no hace y con quién está. Lamentablemente esto ya se está tergiversando y quieren hacer una novela y me quieren inmiscuir a mí por el cupo de Ética”, subrayó.

“¿[En] el cupo de Ética cobras algo más, te da más personal? No, solamente es para que puedas votar y tu votación que ha sido una, y que una puede equivocarse así como lo hacemos en el pleno no quiere decir que lo he favorecido porque todos votaron a favor. Si no lo saben, yo rectifiqué mi votación y mandé mi documento donde voté a favor par que se inicie la investigación”, añadió.

Según denunció “Punto Final”, los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz intercambiaron favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética.

Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo a Stephania Cuya Bezzolo, amiga muy cercana de Espinoza desde la campaña electoral del 2021, de acuerdo con testimonios de extrabajadores parlamentarios.

La contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.