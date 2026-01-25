La congresista Kira Alcarraz (no agrupados) volvió a protagonizar otro incidente al resistirse a una intervención de la Policía Nacional (PNP) y hacer gestos obscenos a los efectivos del orden durante un operativo en el distrito de San Borja, según informó “Punto Final”.

Según el dominical, los hechos ocurrieron a la 1:30 a.m. de este domingo 25 de enero en la avenida Aviación. El operativo de control se realizó a los vehículos que circulaban con lunas polarizadas.

“La congresista Kira Alcarraz cuestiona la intervención, no quiere que le pidan la llave”, dice el agente que intervino a la parlamentaria, que se resistió a la intervención y levantó la voz contra los efectivos.

“¿Estoy arrancando el carro? ¿Las llaves? A ti no te voy a dar la llave. El malcriado es usted. ¿Que ya empezaste a grabar? Pa’ eso sí son buenos”, dijo la parlamentaria.

“Nadie le está faltando el respeto. Le estoy diciendo que el vehículo está intervenido”, le respondió el efectivo a cargo del operativo. Alcarraz incluso hizo gestos obscenos con la mano al darse cuenta que era grabada.

Kira Alcarraz fue llevada a la comisaría de San Borja, donde se le informó que su acompañante y conductor de la camioneta, Jhon Daniel Arroyo López (29), iba a quedar detenido por el tiempo que disponga la fiscalía, tras dar positivo al dosaje etílico.

La legisladora no agrupada también calificó de “malcriado” al efectivo que le había pedido la llave. En la delegación policial también se informó que la multa por esta falta es de S/2.750.

Cabe indicar que según “Punto Final”, los policías que intervinieron a Kira Alcarraz estarían siendo investigados por Inspectoría de la Policía Nacional por supuesto abuso de autoridad.

La legisladora afronta una indagación en la Comisión de Ética tras ser denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en otra intervención.