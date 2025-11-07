La congresista Kira Alcarraz presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú, así como la desafiliación a dicho partido político, alegando “falta de coherencia, compromiso y lealtad institucional”.

A través de sus redes sociales, la legisladora señaló que su decisión fue asumida en ejercicio de su libertad y en “coherencia” con sus ideales, “orientados al bienestar y desarrollo del país”.

“Esta decisión obedece a la falta de coherencia, compromiso y lealtad institucional dentro del mencionado partido. Reafirmo así mi independencia de pensamiento y mi compromiso con los intereses nacionales, por encima de cualquier estructura partidaria”, expresó.

“Continuaré ejerciendo mi labor parlamentaria con convicción, firmeza y responsabilidad, cumpliendo mis funciones con total independencia y autonomía, en defensa de los valores democráticos y el bienestar de todos los peruanos”, agregó.

Comunicado de Kira Alcarraz.

Cabe indicar que Kira Alcarraz llegó al Congreso de la mano de Somos Perú en las elecciones generales del 2021. En agosto de 2022 renunció a la bancada tras la inclusión de Esdras Medina, quien había sido expulsado de Renovación Popular.

Posteriormente, la legisladora se incorporó a la bancada de Integridad y Desarrollo, la cual abandonaría en diciembre del 2022 por “razones de conciencia y principio”.

Tras ello, Kira Alcarraz anunció que se integraba a la bancada de Podemos Perú, liderada por José Luna Gálvez. Allí se le abrió un proceso disciplinario por amenazar a una periodista que indagaba las contrataciones en su despacho.

Sobre este caso, la Comisión de Ética no logró aprobar la admisión a trámite de la denuncia contra Alcarraz. La votación obtuvo apenas tres votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.

Al no alcanzarse un acuerdo en mayoría, el caso deberá ser revisado nuevamente en una próxima sesión de dicho grupo parlamentario.