Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Congresistas de Perú Libre usan la semana de representación para recolectar firmas a fin de convocar una asamblea constituyente.

Pese a la crisis política por la que pasa el gobierno de Pedro Castillo, legisladores del partido oficialista continúan con la recolección de firmas. Lo hacen con engaños, en momentos de sesiones legislativas y vulnerando la ley. Incluso usan a personal de sus despachos.

Un caso es el de la congresista por Ayacucho Margot Palacios, quien en la semana de representación de setiembre organizó una charla en Huamanga para exponer sobre el cambio de la Constitución.

Este Diario se percató de esta irregularidad luego de que detectara en la cuenta de Facebook de Rubén Quispe Ventura, coordinador de la parlamentaria Palacios, un post que invitaba a un evento que la legisladora organizaba el 23 y 24 de setiembre en la cancha deportiva del Parque de la Bandera de Huamanga. La temática del encuentro era “El rol de los jóvenes en el proceso de la Constituyente” (23) y “Mujer andina y derechos constitucionales” (24).

Según la Ley 27815, los funcionarios están prohibidos de “realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”.

Además de usar la semana de representación para actividades que Perú Libre promueve, El Comercio ha recogido testimonios de personas que asistieron al encuentro que Palacios organizó por el ofrecimiento para que haya ingreso libre a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), un tema sobre el que también se habló ese día.

Este Diario contactó a dos personas que estuvieron en la cita. Ambas, que pidieron el anonimato para evitar represalias, contaron que asistieron por el ofrecimiento del ingreso a la UNSCH sin rendir examen de admisión. Indicaron que al final fueron abordados por una joven que les pidió firmar el memorial que se elevaría al rector de la universidad, pero que además les presentaron una planilla de adherentes para el cambio de la Constitución que busca Perú Libre.

Además, El Comercio revisó una copia del video de una hora de duración en el que se ve que el maestro de ceremonias es Rubén Quispe, quien fue contratado por el Congreso el 11 de agosto pasado y es miembro activo de Perú Libre en Ayacucho.

Según el material audiovisual, Quispe –quien tiene puesta la camisa característica del partido– invita a distintas personas previamente seleccionadas para que brinden sus testimonios. Los expositores centraron su atención en la necesidad del cambio de la Carta Magna.

Evento se desarrolló el 23 de setiembre en Huamanga (Ayacucho)

Laura Scarlet Sierra Guerra, de 31 años, fue la primera expositora y sostuvo de manera reiterativa la necesidad de modificar la Constitución. “Ustedes quieren el cambio de la Constitución, algunos dirán sí, algunos no. […] Entonces, el partido Perú Libre está iniciando este momento constituyente, ese sentimiento constituyente donde está poniendo en conciencia a todos los jóvenes porque es importante el cambio de la Constitución y eso lo vamos hacer todos”, expresó.

Sierra reconoció que es militante de Perú Libre. No fue la única expositora. Quispe presentó a otras personas que expusieron con un guion similar al de Sierra sobre la necesidad de modificar la Carta Magna, según se aprecia en el video.

Laura Scarlet Sierra Guerra, militante activa de Perú Libre, expuso en el evento la necesidad del cambio de la Constitución (Foto: Facebook Rubén Quispe)

Al encuentro asistieron unas 300 personas. Ricky Roca Mancilla, joven de 18 años de la provincia La Mar, le preguntó a la congresista Palacios: “¿Cómo va hacer el proceso de libre ingreso a las universidades, teniendo en cuenta que en las universidades la infraestructura es escasa? ¿Qué método se va a tomar? ¿En promedio, en cuánto tiempo se va a realizar eso?”. La parlamentaria oficialista no le respondió.

Al finalizar la reunión, el coordinador Quispe invitó a los panelistas a formar el movimiento pro ingreso libre a la universidad. En un acto simbólico, la parlamentaria Palacios les tomó juramento. Asimismo, Quispe instó a los asistentes: “Para los que dudan que no hay ingreso libre, que no hay infraestructura, es falso. Ahorita en la [Universidad Nacional] San Cristóbal hay 11.000 estudiantes en promedio”. Enfatizó que con esta iniciativa se podría triplicar la cantidad de estudiantes. Por ese motivo les pidió firmar el memorial: “Que se haga entrega del memorial que están firmando, hacemos firmar a más jóvenes”.

Rubén Quispe Ventura trabaja en el Congreso y es un militante activo de Perú Libre que promueve la recolección de firmas (Foto: Facebook Rubén Quispe)

—Papel del coordinador—

La participación de Quispe no queda ahí. Desde el sábado 21 de agosto hasta al menos el 11 de setiembre, el coordinador del despacho de la congresista de Perú Libre ha difundido en redes sociales las frecuentes actividades que realiza en distintos puntos de Ayacucho por la asamblea constituyente.

En diálogo con El Comercio, Quispe señaló que trabaja en la recolección de firmas. “Nuestro trabajo es permanente, diario y constante. Unas dos, tres horas o en la tarde permanentemente estamos organizando encuentros, congresos, reuniones, asambleas para la recolección y explicar el porqué. […] Tenemos en el Parque de la Bandera y ahí están recolectando firmas. También participo, nos turnamos”, refirió.

Agregó que estas actividades no interrumpen sus labores como empleado público: “Nosotros cumplimos de acuerdo con la disponibilidad de tiempo. No estamos prohibidos de ir un sábado o un domingo. […] No quiere decir que estoy rompiendo las reglas laborales. No estoy dedicándome todo el día a la recolección. No utilizamos bienes del Estado de ninguna manera”.

Para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, actividades como las descritas son válidas siempre que no se realicen en horario laboral, así se trate de su sola difusión por redes sociales.

En el caso de Quispe, algunas de sus publicaciones –como ha quedado constatado– se dieron en horario laboral, lo que configura, de acuerdo con Lanegra, una falta administrativa.

Para el abogado César Candela, los servidores del Parlamento están prohibidos de realizar actividades ajenas a su función. Y enfatizó que “resulta incongruente trabajar para el Congreso de la República actualmente y a su vez promover una asamblea constituyente cuyo principal objetivo sería el cierre del Parlamento nacional”. De igual forma, el abogado Ricardo Herrera señaló: “El trabajador del Congreso debe abocarse a lo que es estrictamente la labor parlamentaria. No puede desarrollar en horario de trabajo actividades políticas”.

Este Diario se comunicó con la congresista Palacios, quien se incomodó por las preguntas que se le hizo, por lo que no autorizó que se publicaran sus declaraciones. No obstante, indicó que el alquiler del local y mobiliario fueron una donación. Asimismo, reconoció que viajó con sus asesores en la semana de representación.

Luego negó que los ponentes del encuentro hayan sido previamente seleccionados, que pertenezcan al partido político Perú Libre y que se hayan abordado temas referidos a una nueva Constitución.

Después, en otra conversación, respondió: “Ninguno de los adolescentes se ha presentado como miembro de Perú Libre, tampoco se han presentado como dirigentes”.

En Perú Libre recolectan firmas y no van a trabajar

El último miércoles, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre por Lima, participó en la Sexta Escuela Política de Juventudes Lima Centro, un evento organizado por el partido y en el que además se recolectaron firmas para el referéndum por la asamblea constituyente.

Mientras su bancada se reunía en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo por los cambios en el Gabinete, Bermejo permanecía en ese encuentro para delegar la labor de recolectar firmas a militantes y simpatizantes. El Comercio estuvo en el lugar.

“Ustedes saben, […] me van a mandar a Ética en estos días, a sancionarme porque estamos recolectando las firmas. Yo, como les he dicho bien claro, me importa un pito si me castigan. Me importa un pito lo que diga la prensa, pero si me suspenden, vamos a recoger [firmas] todos los días”, señaló.

Guillermo Bermejo participó en Escuela Política de Juventudes de Perú Libre, evento en el que, además, se recolectaban firmas para el referéndum por la Asamblea Constituyente (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Días antes, el 29 de setiembre, Bermejo estuvo en Huancayo (Junín) junto a su colega Silvana Robles para iniciar la recolección de firmas. En el mismo momento, el pleno del Congreso sesionaba. Bermejo marcó asistencia, pese a estar en otras actividades. Este hecho generó que legisladores de Renovación Popular y Avanza País pidieran que el caso fuera analizado por la Comisión de Ética.

Pero esto, lejos de preocuparle, se convierte en una motivación para continuar con las actividades por la asamblea constituyente. “Nuestro objetivo no se puede desviar. Nuestro objetivo es la asamblea constituyente por una nueva Constitución”, aseveró Bermejo.

A él se le sumó el legislador por Ayacucho Álex Flores, quien participó en la Primera Escuela Política En Tu Barrio, evento realizado el 2 de octubre en Villa El Salvador. “En este país donde hay tantos problemas, la única manera en la que podemos empezar a solucionarlos, en la que podemos hacer reformas a favor del pueblo, tiene que empezar por el cambio de la Constitución Política”, sostuvo.

El congresista Alex Flores participó en el evento Escuela Política en tu Barrio en Villa El Salvador el pasado 02 de octubre. (Foto: Facebook Alex Flores)

El legislador participó como ponente en la tarde; en tanto, los militantes ofrecieron asesoría legal y atención médica gratuita por la mañana. Ese día, se recolectaron firmas para el referéndum.

“Estamos aprovechando también en recolectar las firmas para el referéndum porque queremos justamente hacer una nueva Constitución que revalore y reafirme el derecho a la salud, el derecho a la defensa, el derecho a la vivienda” fue el mensaje que Zaira Arias –organizadora del evento, excandidata al Congreso y secretaria distrital de Perú Libre– difundió en un video en redes sociales.

Actividades como esas continúan en Lima y otras ciudades. Para el referéndum sobre la asamblea constituyente, se requieren dos millones y medio de firmas, pero Perú Libre busca llegar a cinco millones. Los planillones serán entregados al congresista por Arequipa Jaime Quito, quien el 12 de agosto adquirió el kit para el referéndum.

Te puede interesar: