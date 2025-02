El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, negó estar arrepentido de haber presentado un proyecto de ley para permitir que los partidos puedan invitar a sus candidatos presidenciales sin elecciones internas, y aseguró que no lo retirará pese a los cuestionamientos.

“Yo no lo voy a retirar. Es más, será la Comisión de Constitución lo evalúa que es viable o no. Yo no me arrepiento porque está pensado para los demás partidos políticos”, respondió a la prensa este viernes.

Burgos, con respaldo de otros miembros de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para facultar a los partidos políticos que puedan designar a dedo a su candidato a la presidencia de la República o a una de las vicepresidencias, sin tener que pasar por elecciones internas.

El legislador aseguró que busca apoyar a los partidos políticos “pequeños” para que puedan buscar buenos candidatos para las elecciones generales.

“Hay invitados que son muy importantes que quizá no han sido tomados en cuenta porque los plazos que han puesto en la Comisión de Constitución han sido muy cortos. En todos los países del mundo hay invitados”, justificó.

Juan Burgos negó que su propuesta haya sido pensada para beneficiar a personas como Antauro Humala, quien purgó prisión por el asesinato de policías en el “Andahuaylazo”.

“Yo no he pensado en Antauro Humala. Para mí Antauro Humala es un cadáver político”, comentó para luego señalar que las restricciones dependerán de otras iniciativas para “impedir que un criminal, un asesino de policías pueda postular”.