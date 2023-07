La congresista Norma Yarrow (Avanza País) cuestionó a su colega Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y a su bancada por blindarlo, luego que este último admitiera que recorta los salarios a los trabajadores de su despacho.

A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria recordó que la izquierda y la propia bancada de AP blindaron al legislador, para quien la Comisión de Ética había pedido suspenderlo por 120 días por el Caso ‘Los Niños’.

“Fingió enfermarse, la izquierda y su bancada lo blindaron. Qué vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva. Basta de blindajes descarados. ¡Basta ya!”, escribió en la red social.

Fingió enfermarse, la izquierda y su bancada lo blindaron

Que vergüenza que un partido histórico como AP, tenga personajes tan cuestionados y encima pretenda la Mesa Directiva.Basta de blindajes descarados ¡Basta ya! pic.twitter.com/xkOufpnl9H — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 10, 2023

Como se recuerda, en un audio difundido por “Cuarto Poder”, Flores Ancachi aseguró que acordó con su personal recortarle el 10% de sus sueldos y el 50% de los bonos que reciben .

MIRA AQUÍ: María del Carmen Alva presentará denuncia contra Jorge Flores Ancachi ante Comisión de Ética

Asimismo, el parlamentario del partido de la lampa manifestó y que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, señaló en la grabación.

MIRA AQUÍ: Procuraduría denuncia a congresista Jorge Flores Ancachi por caso de recorte de salarios

Además, el congresista señaló a sus trabajadores que los recortes de sueldo son usuales en el Parlamento. “No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá”, acotó.

Hay al menos ocho congresistas acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos), Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular).

MIRA AQUÍ: Congresista Jorge Flores Ancachi queda en libertad tras levantarse condición de reo contumaz

No obstante, ninguno de ellos ha sido suspendido de sus funciones. Por el contrario, la Comisión de Ética ya blindó a varios de ellos.