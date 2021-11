La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Patricia Juárez (Fuerza Popular), presentó un proyecto de ley que plantea eliminar la figura del voto de confianza del primer ministro.

MIRA AQUÍ | Congreso: Comisión de Ética investigará a Guillermo Bermejo por marcar asistencia en el Pleno pese a estar en Junín

Según la iniciativa legislativa 612/2021-CR, presentada este miércoles 3 de noviembre, se propone modificar el artículo 130 de la Constitución Política, que quedará redactado en los siguientes términos:

“Artículo 130.- Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La exposición no da lugar al voto de confianza por parte del Congreso”.

MIRA AQUÍ | Comisión de Ética investigará a congresista de Acción Popular por supuesto soborno a periodista de Puno

En la exposición de motivos se señala que la experiencia ha demostrado que el voto de confianza a los nuevos gabinetes no ha cumplido con la intención del Congreso Constituyente de 1993, que era “construir acuerdos” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“El voto de confianza a los nuevos gabinetes no tiene sentido en la forma de gobierno peruana -presidencialismo atenuado- debido a que compromete al Congreso de la República a pronunciarse o a legitimar un gabinete en el cual no ha participado para su conformación”, señala el documento.

MIRA AQUÍ | Comisión de Ética del Congreso investigará a Guido Bellido por agresión verbal contra Patricia Chirinos

Así, precisa que de aprobarse el proyecto de reforma, el nuevo Consejo de Ministros se presentará ante el Congreso para exponer y debatir la política general de gobierno, sin necesidad de requerir un pronunciamiento por parte de la representación nacional.

“Del mismo modo, se evitará una situación de conflicto entre los poderes del Estado, pues el Congreso de la República no se verá obligado a aprobar un gabinete en el cual no ha participado o para el cual no ha sido consultado”, manifestó.

“Esta situación también permitirá una mejor evaluación y discusión de la política general de gobierno, pues, al no tener una ‘espada de Damocles’ sobre sí, el Parlamento podrá discutir, con mayor solvencia, la política general propuesta”, añade.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Este jueves el Congreso votará el pedido de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. La cuestión de confianza es un mecanismo que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso. Otro caso donde los ministros o el Presidente del Consejo de Ministros pueden plantear cuestión de confianza, tendrá que ver con materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a su Política General de Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR