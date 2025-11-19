La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que ha primado “un blindaje de la izquierda” en el caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, luego que no se alcanzaran los votos necesarios para inhabilitarla para ejercer cargos públicos por diez años.

En entrevista con Canal N, indicó que los partidos de izquierda están viendo el caso de Chávez Chino como un “tema electoral” y pretenden presentarla como candidata en los comicios generales del próximo año.

“Habría que preguntarles a los que votaron en contra que Betssy Chávez no es una de las actoras principales del golpe de Estado que todos presenciamos. Además, ella está siendo juzgada y ahora es una persona que inclusive ha pretendido eludir a la justicia”, expresó.

“Creo que lo que ha primado acá es un blindaje de parte de la izquierda porque obviamente están viendo esto como tema electoral. Quieren llevar no solamente a Betssy Chávez, a Pedro Castillo, a personas que estuvieron en ese entorno y ese momento político”, agregó.

Juárez Gallegos dijo dudar del respaldo que tendría Pedro Castillo como potencial candidato al Senado y afirmó que la tendencia en América Latina es distinta, citando los casos de Argentina, Bolivia y Chile, donde la izquierda ha perdido influencia.

“Creo que lo que ha ocurrido en Bolivia, lo que está ocurriendo en Argentina, en Chile nos muestra que la gente ya no cree realmente en esos discursos absurdos que en muchos casos ha tenido la izquierda”, acotó.

No obstante, Patricia Juárez indicó que la votación “no es definitiva” y estimó que este jueves 20 de noviembre se podría alcanzar el respaldo necesario para inhabilitar a Betssy Chávez por diez años.

“Esta no es una votación definitiva, hoy día se han presentado dos reconsideraciones a la votación, la diferencia ha sido de seis votos. Creo que mañana que la actividad en el Congreso es presencial podrían alcanzarse los votos que se requieran. Hay mucha gente que el día de hoy no ha estado”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, el pleno no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar por diez años en el ejercicio de la función pública a la ex presidenta del Congreso de Ministros por su papel en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Cabe indicar que la propuesta para inhabilitar a Betssy Chávez alcanzó 63 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Se necesitaban 68 votos como mínimo para aprobar la sanción contra la también exministra.

Por reglamento, no podían votar los miembros de la Comisión Permanente, que aprobaron en una segunda instancia el informe final por presunta infracción a los artículos de 38, 39 y 45 de la Constitución.

Chávez Chino, sobre quien pesa un pedido fiscal de 25 años de prisión por su papel en el golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.