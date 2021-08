El congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Roberto Chiabra aseguró que votará en contra de otorgar el voto de confianza al gabinete presidido por Guido Bellido, y respaldó el pronunciamiento que hizo el líder de su partido, César Acuña, en el sentido de manifestar que 13 de los 15 legisladores de esta agrupación votarán de manera diferente a la suya.

“(César Acuña) respeta la democracia interna. Ha señalado que se vota de conciencia. Hay que comprender las diferentes realidades y posiciones de cada congresista y él ha respetado de forma puntual y nominal cómo puede ser la votación de nosotros, tanto de la Dra. (Gladys) Echaíz y la mía”, dijo a Exitosa.

César Acuña aseguró que darán el voto de confianza desde APP al gabinete de Guido Bellido. (Difusión)

“No (es una señal de ruptura en APP). A mí me interesa votar como yo pienso”, añadió, tras haber indicado que no otorgará la confianza al gabinete “por una cuestión de principios”.

César Acuña, esta mañana, detalló que la mayoría de APP votará a favor de dar el voto de confianza al gabinete ministerial. “No queremos más inestabilidad al país, porque en esa inestabilidad pierde el pueblo”, indicó el excandidato presidencial.

De los 15 legisladores, señaló que 13 votarán a favor, y que solo dos congresistas (Gladys Echaíz y Roberto Chiabra) estarán votando en contra. “Tampoco se puede obligar a las personas a votar contra su voluntad”, precisó.

Roberto Chiabra negó que votación de confianza al gabinete genere división en APP. (Fuente: Canal N)

“[¿No hay incomodidad por esta votación?] No, me siento muy cómodo porque tengo la libertad de opinar, de votar [...] Hasta ahora no tengo ninguna imposición de nadie y lo acaba de decir César Acuña y lo ha dicho nominalmente. Nominalmente se ha referido a nosotros porque él nos conoce y nos respeta y nosotros también lo respetamos a él”, aseguró.

Roberto Chiabra dijo que el resto de congresistas de su bancada no tienen la misma posición que él sobre el gabinete, algo que “se va a demostrar seguramente en la votación”.

“Lima es una situación y provincias es otra. En la bancada somos dos de Lima y 13 de provincias. Cada uno de nosotros exponer su situación personal. Por ejemplo, la congresista Heidy Juárez ha tenido un piquete de simpatizantes de Perú Libre en casa de sus padres. ¿Así es la democracia? Es una congresista que tiene una presión adicional para emitir un voto”, manifestó en las afueras del Congreso.

