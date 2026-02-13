Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El congresista Roberto Kamiche justificó su decisión de retirar su firma de la solicitud para que se convoque a una sesión extraordinaria para debatir las mociones contra el presidente José Jerí. (Foto: Congreso)
El congresista Roberto Kamiche justificó su decisión de retirar su firma de la solicitud para que se convoque a una sesión extraordinaria para debatir las mociones contra el presidente José Jerí. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso) justificó su decisión de retirar su firma de la solicitud de una sesión extraordinaria para debatir las mociones contra el presidente José Jerí porque no existe “material político” ni “capital humano” para reemplazarlo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí y las mociones de censura: ¿Cuándo convocaría Fernando Rospigliosi el pleno extraordinario?
Congreso

José Jerí y las mociones de censura: ¿Cuándo convocaría Fernando Rospigliosi el pleno extraordinario?

Congresista Roberto Kamiche justifica retiro de su firma para sesión: “No hay material político ni capital humano para reemplazar a Jerí”
Congreso

Congresista Roberto Kamiche justifica retiro de su firma para sesión: “No hay material político ni capital humano para reemplazar a Jerí”

Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización
Congreso

Empresarios chinos tensan la situación de José Jerí en el Congreso: las posturas que asumieron ante Fiscalización

APP y Podemos: ¿Qué viene ahora frente al pleno extraordinario y las mociones que piden la salida de José Jerí?
Congreso

APP y Podemos: ¿Qué viene ahora frente al pleno extraordinario y las mociones que piden la salida de José Jerí?