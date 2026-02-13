Congresista Roberto Kamiche justifica retiro de su firma para sesión: “No hay material político ni capital humano para reemplazar a Jerí”

El congresista Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso) justificó su decisión de retirar su firma de la solicitud de una sesión extraordinaria para debatir las mociones contra el presidente José Jerí porque no existe “material político” ni “capital humano” para reemplazarlo.

En entrevista con Canal N, dijo que está a favor de que Jerí Oré brinde las explicaciones ante el pleno, pero se opuso a que sea destituido para colocar a otra persona a pocas semanas de la primera vuelta.

“No hay material político, no hay capital humano para reemplazar al señor Jerí. En mi concepto, saltaríamos de la sartén al fuego. Sigo en esa opinión (de estar a favor de convocar al pleno), él está obligado al igual que yo y que cualquiera a dar explicaciones, pero de allí a sacarlo y poner a otra persona que yo no sé qué va a hacer en 50 días, no pues, allí no”, expresó.

Tras negar haber recibido presiones para retirar su firma del oficio que plantea convocar a sesión extraordinaria, Kamiche señaló que se vocearon los nombres de los congresistas María del Carmen Alva y José María Balcázar como posibles sucesores de Jerí Oré.

“Le voy a ser bien honesto, la señora Maricarmen Alva no tiene las condiciones y prueba de ello su desempeño en la Mesa Directiva. El señor Balcázar tampoco tiene las condiciones, prueba de ello cómo se condujo como presidente de la Comisión de Educación”, subrayó.

“Esos nombres son los que se voceaban. Para mí los dos no tienen el peso político para poder manejar 58 días de un gobierno y una transición de mando”, agregó.

Consultado sobre si volvería a firmar una nueva solicitud para que se convoque a un pleno extraordinario, Roberto Kamiche condicionó su posición: “Si hubiera una persona que reemplace al señor Jerí con el nivel que se requiere, sí volvería a firmar, pero lamentablemente en este momento no hay”.