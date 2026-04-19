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Montalvo plantea remoción del jefe de la ONPE mientras duren investigaciones por comicios 2026. (Foto: Composición)
Montalvo plantea remoción del jefe de la ONPE mientras duren investigaciones por comicios 2026. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El congresista Segundo Montalvo solicitó formalmente a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, evaluar la suspensión temporal o eventual remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, mientras se desarrollan las investigaciones por las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026.

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