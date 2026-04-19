El congresista Segundo Montalvo solicitó formalmente a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, evaluar la suspensión temporal o eventual remoción del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, mientras se desarrollan las investigaciones por las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026.

El pedido fue presentado mediante el Oficio N.° 700-2025-2026-STMC/CR, fechado el 17 de abril, en el que el parlamentario invoca las atribuciones de la JNJ para adoptar medidas frente a los “graves hechos” ocurridos el pasado 12 de abril. Según el documento, la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral desde su etapa inicial hasta el conteo final de votos.

OFICIO N° 700-2025-2026-STMC/CR.

Montalvo argumenta que las incidencias reportadas en diversos distritos de Lima Metropolitana evidencian la necesidad de adoptar acciones preventivas mientras se esclarecen responsabilidades. En ese sentido, remarca que la permanencia del titular de la ONPE podría afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral, en un contexto marcado por cuestionamientos al desarrollo de la jornada.

Asimismo, el legislador advirtió que la medida cobra mayor relevancia considerando la proximidad de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre de este año. Por ello, subrayó que es urgente asegurar que futuros procesos se desarrollen sin contratiempos logísticos, especialmente en la distribución del material electoral.

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