Quiroz, natural de Chota (Cajamarca), presidió la Comisión de Energía y Minas en el periodo anterior, manteniéndose actualmente como integrante. En 2023, tras ser elegido presidente del grupo, el parlamentario empezó a registrar múltiples visitas de mineros informales.

En suma, entre el año pasado y el año en curso, el representante del Bloque Magisterial tiene 73 visitas por parte de inscritos en el Reinfo, según un análisis realizado por El Comercio. De estas, al menos 35 se tratan de visitas de mineros con el registro suspendido.

Arequipa es la principal zona de operación de los visitantes de Quiroz; siguiéndole detrás La Libertad, Ayacucho, Puno, Huancavelica e Ica, entre otras regiones.

Justamente, Máximo Franco, presidente de la Confemin (Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal) opera en Río Grande (Arequipa) y es el más asiduo visitante de Quiroz. Registra cinco ingresos a nombre del congresista.

Si bien los Reinfos de Franco figuran vigentes, también se tienen casos como el de Lisset Calisaya, quien tiene un Reinfo en la misma zona, pero suspendido y quien ingresó cuatro veces; así como el de Ithiel Espinoza, que tiene un Reinfo suspendido en Singa (Huánuco) e ingresó hasta tres veces, entre otros.

Férrea defensa

Pero el acogimiento de Quiroz a este sector de mineros informales no solo se da con recibimientos en el Congreso, sino que incluso llegó a presentar un proyecto de ley —en abril— para que se extienda es registro hasta diciembre del 2027; es decir, prolongar el tema por tres años más.

Si bien ello no fue abordado durante su presidencia, ahora es uno de los promotores de la extensión del Reinfo. En la última sesión de la Comisión de Energía y Minas, apuntó que el último plazo otorgado “no ha sido suficiente” y destacó “el impacto positivo de la minería formalizada”.

“Estamos hablando de mineros informales, en proceso de formalización. Estos hermanos que se dedican a la minería cuentan con un registro vigente, sus trabajadores disfrutan de derechos laborales, respetan las normas ambientales y cumplen con sus obligaciones tributarias”, aseguró. Sin embargo, las cifras no le dan la razón.

En diálogo con este Diario, Quiroz dijo estar extrañado y negó que sus encuentros con mineros hayan sido tantos. Refirió que sostuvo unas cuatro reuniones en su despacho y que después se han llevado a cabo mesas de trabajo.

Aunque incidió en que no puede ser ajeno y no atender a las personas, “sean mineros o no sean mineros”, y que mantiene las “puertas abiertas a toda la población, porque no creo que podamos restringir a A o B personas nuestra atención”.

Mencionó que no hay ninguna intención “negativa” en ello y que solo busca “en el caso de este sector minero, la conclusión del proceso de formalización”.

Puntos de vista

A opinión de Carlos Basombrío, exministro del Interior, se trata de una actividad que deviene en ilegal y, por lo tanto, se debería tener algún nivel de prudencia al gestionar estas visitas en el Congreso, tratándose también de una actividad tan muy poderosa económicamente.

“Hay un llamémoslo un compadrazgo, tolerancia total, apertura a sectores de actividades que no necesariamente cumplen con la ley y que están afectando la vida nacional”, cuestionó.

Incidió en que existe una vinculación entre la minería ilegal y otros delitos colaterales, como la trata de personas y otros que causan perjuicios a la vida humana.

“Estamos hablando de un fenómeno tremendamente perjudicial para cualquier sociedad que quiera ser mínimamente sana para sus habitantes y los congresistas, que deben ser representantes del pueblo, terminan siendo representantes de la delincuencia”, aseveró. Esto último, a propósito de leyes aprobadas recientemente.

Por su parte, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó que “con esa misma proactividad”, en el Congreso todavía se está a tiempo de conocer qué opina el sector formal, los gremios profesionales, entre otros, sobre el tema.

Gobitz incidió en que el titular del Reinfo no es quien entra a la mina, sino es un articulador en toda la cadena productiva, por lo que ello se debe “desmitificar”.

Agregó que, si realmente se tiene un interés genuino en el tema, opinó que los congresistas deberían de viajar a las zonas mineras a observar cómo viven los mineros, mas no los titulares del Reinfo.

“Si es que realmente esa es la preocupación, más que recibirlos en su despacho a los titulares de los Reinfos deberían en su semana de representación haber viajado a entender bien la situación de las personas que son las que hacen el trabajo difícil y riesgoso”, subrayó.

Por otro lado, el legislador Jorge Morante (Somos Perú) consideró extrañas las visitas de sus colegas, aunque apuntó que son ellos mismos los que deben aclararlas.

“Me parecen extrañas, poco adecuadas y deberían ellos aclarar muy abiertamente. Con respecto al tema Reinfo, no debería ir más y creo que el gobierno está cometiendo un gravísimo error porque hace tiempo que deberían haber presentado su proyecto de ‘Ley Mape’”, aseveró Morante.

A juicio del legislador, si en el peor de los casos se tiene que extender el Reinfo, única y exclusivamente se debería de realizarse a aquellos que lo tienen activo. Remarcó que hay 60 mil con registros suspendidos, a pesar de los requisitos básicos, pero que en la práctica pueden continuar operando con total tranquilidad.

Justamente, los próximos días son claves. Tras varias idas y vueltas, se espera que el Ejecutivo presente esta semana que inicia finalmente el nuevo marco normativo. Sin embargo, los tiempos son cortos y es difícil avisar un debate alturado.