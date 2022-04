La congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) volvió a defenderse tras la polémica generada por haber grabado un TikTok en la sede del Parlamento y dijo que volvería a hacerlo y que su objetivo es dejarle “un mensaje” a la juventud peruana en medio de la crisis política, social y económica.

En diálogo con RPP TV, incluso adelantó que evalúa grabar otro video en la popular red social para informar sobre las labores que realiza un congresista a diario y la agenda de ese poder del Estado, a fin de que la población conozca su funcionamiento.

“Mientras yo no agreda ni lastime ni viole algún derecho de algún ser humano, compañero o persona, ¿por qué no? Claro (que volvería a hacerlo). Mientras no sea algo que atente contra otra persona, ¿por qué tendría que limitarme? Es más, hasta grabaría quizás cómo es el día de un congresista, que la población sepa qué hacemos, cuáles son nuestras agendas, los días que hacemos sesiones, cuántas horas dura”, expresó.

“No he cometido ningún delito, no he agredido a nadie, no he insultado a nadie. Es más he dejado un mensaje a la juventud de que a pesar que estamos pasando por esta crisis, no podemos frustrarnos y no debemos quedarnos, tenemos que avanzar. Somos guerreros, somos luchadores y para adelante. No nos podemos apagar”, añadió.

Tania Ramírez manifestó que los cuestionamientos van al lugar donde grabó el TikTok y dijo que lloró al conocer la noticia del adolescente B.J.P.L., de 13 años, que murió ahogado cuando huía de las bombas lacrimógenas durante las protestas en Huancayo el pasado 2 de abril.

“No es el momento, es el lugar (que se critica). Si hubiese hecho el baile en mi cuarto, en mi casa o en un parque no habría nadie diciendo: oye estamos en una coyuntura donde no deberías hacer ese TikTok”, aseveró.

Como se recuerda, en la corta filmación, la legisladora aparece haciendo una coreografía de la conocida canción “Fuera del mercado” del músico venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, más conocido como ‘Danny Ocean’.

El video fue grabado en la sala José Carlos Mariátegui del Parlamento y también se aprecia a dos mujeres en la parte posterior de la sala sentadas en un sillón.

