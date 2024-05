El congresista Víctor Flores, de la bancada Fuerza Popular, consideró que “no es muy grande” el aumento de más de S/ 3 mil que se está planteando por concepto de función congresal y que será reexaminado por la Mesa Directiva a pedido de legisladores que se mostraron en contra de este beneficio.

“En primer lugar, me parece que no es muy grande el monto”, respondió ante la prensa cuando se le consultó si estaba a favor o en contra de este aumento aprobado por la Mesa Directiva el pasado 22 de abril y que ahora se encuentra en proceso de evaluación para determinar si es que persiste o no.

Cuando se le preguntó que aclare si es que un aumento de más de S/ 3 mil le parecía poco, volvió a repetir: “A mí me parece y no lo voy a repetir, me parece que no es mucho porque también hay que tener en cuenta los parámetros en los cuales yo clasifico a los congresistas”, insistió.

El congresista Víctor Flores comentó sobre el incremento de sueldo para los congresistas

Según Flores, en el Poder Legislativo hay según su parecer grupos de “mochasueldos”, “niños”, “blindadores” y “ninis que ni hacen nada ni dejan hacer nada”.

“Quinto es lo que sí trabajan en realidad, y ese quinto de congresistas, lamentablemente son 36 de 130 y por lo tanto, ese quinto es el que prácticamente saca la cara por todos los demás. Posiblemente para los demás no esté justificado el aumento”, aseveró.

El parlamentario fujimorista fue más allá y justificó un incremento de este tipo al comentar que si los funcionarios son mal pagados, es más propenso a cometer delitos.

“El funcionario que está mal pagado de hecho va a tender a algún tipo de utilización ilegal de los recursos del Estado”, respondió.

Este jueves, durante el pleno, el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Soto, anunció que por el pedido que hizo Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), la Mesa Directiva procedería a “reexaminar” el aumento aprobado a fines de abril.

Este aumento eleva lo que cada legislador percibe por función congresal a un monto de S/ 11 mil mensuales, lo que significa un incremento de más de S/ 3 mil para cada uno, algo que ha generado críticas por parte de algunas bancadas y el pedido para que esto sea debatido en el pleno en lugar de aprobado solo por la Mesa Directiva.