La congresista Vivian Olivos presentó este lunes 27 de octubre su renuncia de manera irrevocable a la bancada de Fuerza Popular alegando “motivos personales y de conciencia”.

Tras recordar que integra dicho grupo parlamentario desde el inicio del actual periodo congresal, a través de un escrito enviado al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, la legisladora formalizó su decisión.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar mi renuncia a la Bancada de Fuerza Popular, la cual integro desde el inicio del actual periodo parlamentario. Esta decisión responde a motivos estrictamente personales y de conciencia”, subrayó.

En el documento, la parlamentaria recordó que durante 15 años formó parte del partido fundado por Keiko Fujimori en su región, Lima Provincias, donde desarrolló “responsabilidad y respeto hacia los principios que dieron origen a esta organización”.

“Como congresista de la República, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con la misma vocación y entrega por los ciudadanos de la región Lima Provincias y del Perú”, expresó.

“Por lo expuesto, solicito se sirva tomar nota de mi renuncia, a fin de ser considerada como no agrupada, para los fines administrativos correspondientes”, sentenció.

De este modo, la bancada de Fuerza Popular se queda con 23 integrantes. A inicio del actual periodo empezó con 24 legisladores y sufrió la renuncia de Luis Cordero Jon Tay.

Posteriormente, la parlamentaria María Cordero fue suspendida tras verse implicada en una denuncia de presuntos recortes a los trabajadores de su despacho, caso conocido como ‘Mochasueldos’, siendo reemplazada por su accesitaria, Magally Santisteban Suclupe.