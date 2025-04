Durante la última semana de representación, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre) fue anfitrión del “I Encuentro Internacional de Dirigentes Estudiantiles de universidades, institutos y escuelas de Arte del Perú”. Este foro fue utilizado por el perulibrista para realizar una defensa a la creación de universidades de papel. Es decir, que no cuentan con respaldo presupuestal del Ejecutivo.

El encuentro de tres días- entre el 28 y 30 de marzo, cuando ya habían sido convocadas las elecciones generales- fue organizado por la Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento, que está adscrita a la Segunda Vicepresidencia de la Mesa Directiva (del propio Cerrón) y que es dirigida por Carina Palacios Quincho. Ella es fundadora y secretaria de Relaciones Exteriores del partido perulibrista. También fue embajadora del Perú en Bolivia durante el gobierno de Pedro Castillo.

En su discurso de inauguración, en un centro recreacional en Chosica, Cerrón Rojas afirmó que las universidades “son el motor de la transformación del hombre” y, por ello, desde su oficina se ha promovido la “creación” de nuevos centros de estudios superiores.

“Cuando se crean las universidades, los jóvenes aplauden, pero hay un sector que se resiente, que dice ‘muchas universidades, cómo es posible, que falta presupuesto, que no se han podido implementar estas universidades [que ya existen]‘. Pero poco a poco se van a implementar, nadie dice que se va a hacer de la noche a la mañana”, remarcó.

Incluso, el hermano de Vladimir Cerrón, prófugo secretario general de Perú Libre, sostuvo que la constitución de una nueva universidad “crea puestos de trabajo”, porque estos centros de estudios “generan focos económicos”.

Durante el discurso del segundo vicepresidente del Parlamento, se escuchaban arengas a favor del perulibrista por parte de trabajadores de su oficina, como “Waldemar amigo, las universidades están contigo”.

Entre agosto de 2021 y diciembre de 2024, según un estudio de la consultora 50 más 1, en el Congreso se presentaron 257 proyectos de ley con el objetivo de que declare de interés nacional la creación de universidades. Es decir, cada cuatro días una de estas iniciativas arribó al Parlamento durante los gobiernos de Castillo y Dina Boluarte.

De estas, 58 se convirtieron en ley y siete fueron retirados por sus autores.

Cerrón es el congresista con mayor número de iniciativas de esta naturaleza, presentó 41 y lidera el ranking.

En mayo del año pasado, El Comercio dio a conocer que 12 proyectos del segundo vicepresidente del Congreso ya han sido publicados en “El Peruano”. Once durante el gobierno de Dina Boluarte y uno en la administración de Pedro Castillo. Dos proyectos, acumulados en un dictamen, fueron observados por el Ejecutivo. Se trató de la iniciativa para crear una universidad en honor a su padre: Jaime Cerrón Palomino.

Busca imponer una cuota a privados

El segundo vicepresidente del Congreso, en otro momento de su discurso, solicitó el respaldo de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) para la aprobación del proyecto de ley N°9347, que él presentó junto a otros parlamentarios perulibristas en octubre pasado, y que establece que todas las entidades del Estado y las empresas públicas, con más de 50 trabajadores, destinen el 10% de estos puestos a los jóvenes.

La iniciativa, que se encuentra en las comisiones de Trabajo y de Descentralización, señala que esta cuota es a favor de los egresados de las instituciones de educación superior universitario, no universitario y centros de educación técnico productivas, entre los 18 y 29 años.

“El sector público debe cumplir con contratar la cuota joven y si no lo hace, se suspende al titular del cargo y al responsable de recursos humanos. Con el que sí vamos a batallar es con el sector privado, porque este puede decir ‘si quiero lo hago y si no, no’. Sin embargo, se le sancionará, a través de la Sunafil. La empresa pública y la privada tendrán que cumplir con nuestra cuota de empleo para los jóvenes, para las grandes mayorías”, manifestó.

Cerrón Rojas indicó que la mayoría de los universitarios se esfuerza en obtener su licenciatura y su título, pero los sueldos que les pagan “son de explotación” y que para acceder a mejores puestos les piden experiencia.

“¿Cómo podrían tener años de experiencia si no les abren las puertas? No más discriminación”, agregó.

El congresista de Perú Libre también llevó a los universitarios a la sala Sánchez Carrión del Congreso, donde la jefa de la Oficina de Cooperación Internacional de esa institución realizó arengas de corte político, entre ellas “Waldemar, amigo, la FEP está contigo”.

Un encuentro con tinte político

Un estudiante que participó en el foro, que prefirió mantener su identidad en reserva, señaló a El Comercio que, en una de las mesas técnicas, en vez de abordar los problemas de las universidades, uno de los ponentes calificó de “nefasta” a la empresa privada y los animó a unirse a los gremios sindicales para protestar en contra de estas.

“El objetivo del encuentro era plantear propuestas para darle solución a los problemas de nuestras universidades. Pero todo se tornó con un tinte político. El último día, un representante de un gremio sindical dijo que la empresa privada es nefasta y que los estudiantes, los centros federados nos debíamos unir a ellos”, expresó.

Otras fuentes de este Diario indicaron que, al finalizar el encuentro, los organizadores separaron por regiones a los estudiantes y les hicieron firmar un documento, cuyos acuerdos no estaban claros. Le hicieron poner nombres, apellidos y su número de DNI.

Adicionalmente, en el foro, a los participantes le entregaron propaganda de Perú Libre y su rendición de cuentas de sus “logros” en el Poder Legislativo.

Este Diario se comunicó con la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso, no indicaron que Palacios Quincho no podía atendernos debido a que se encontraba en una reunión. Agregaron que devolverían la llamada, pero al cierre de esta nota no lo hicieron.

Proyectos populistas y con afán reeleccionista

El exministro de Educación Idel Vexler afirmó que ninguna autoridad, incluyendo congresistas, debe convocar a estudiantes universitarios y técnicos para realizar proselitismo político.

“Pueden llamarlos para tratar temas de interés nacional, sobre todo vinculados al desarrollo humano de las personas y a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la nación. Pero no para lanzar consignas político-partidarias, más aún en recintos oficiales como el Congreso”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Vexler, además, consideró que el Congreso “se está equivocando totalmente” al abordar proyectos de ley populistas y “con afán reeleccionista”, al referirse a la creación de universidades de papel, así como el llamado “ciclo 0”, que también es impulsado por Cerrón Rojas.

“El ciclo 0 convertiría a las universidades en academias preuniversitarias y eso no ayudaría a los estudiantes a que estén en mejores condiciones para seguir estudios superiores. En vez de dedicar tiempo a esta medida absurda, el Congreso debe optar por leyes que mejoren la calidad de los colegios de secundaria con variante técnica y otorgar mayor presupuesto a las universidades pública. De esta manera, tendrán mejores condiciones básicas de calidad y podrán ofrecer más vacantes de ingreso”, finalizó.