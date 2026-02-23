Congresista Wilson Soto afirma que en AP no todos apoyaron a María del Carmen Alva: “Sospecho que hay 4” que no votaron por ella

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) afirmó que en su bancada no todos apoyaron a María del Carmen Alva para la Presidencia del Parlamento y que sospecha que unos cuatro legisladores no votaron por su candidatura.

“Hemos visto los cuadros, las matemáticas no cuadran. En Acción Popular no todos votaron por Maricarmen, a pesar que nos reunimos con ella en su oficina. Yo sospecho entre 4, por supuesto yo voté por ella”, expresó.

“Creo que hay cuatro o dos que no votaron con ella. Puede ser [Silvia Monteza], puede ser también Juan Carlos Mori, Carlos Alva. [Luis] Aragón no. Puede ser Marleny Portero. Es mi sospecha”, agregó.

Soto Palacios también estimó que en Fuerza Popular no todos habrían votado por María del Carmen Alva, al igual que Alianza para el Progreso (APP), y cuestionó que se haya elegido a José María Balcázar, pese a los cuestionamientos que pesan sobre él.

“Maricarmen cuando estaba de presidenta del Congreso ha hecho un buen trabajo. Es una persona sin cuestionamientos, no tiene investigaciones. Elegir a una persona que tiene cuestionamientos frente a otra que está limpia, por eso estamos así. Creo que más primaron los intereses personales que el país”, subrayó.

El legislador también lamentó que se haya vuelto una “costumbre” estar cambiando de presidentes “a cada rato, como jugando”, pues nos hace ver como un país “que no toma las cosas en serio”.

Consultado sobre si apoyaría una eventual vacancia de José María Balcázar, Wilson Soto respondió: “Salvo que salgan algunas cosas que sean insostenibles. Así no podemos estar, estar cambiando de presidente a cada rato. Frente a los ojos del mundo cómo nos miran, los presidentes no duran. También (no duran) por sus propios errores”.