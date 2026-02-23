Congresista Wilson Soto afirma que en AP no todos apoyaron a María del Carmen Alva: “Sospecho que hay 4” que no votaron por ella

Resumen

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: César Campos/@photo.gec)
En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) afirmó que en su bancada no todos apoyaron a María del Carmen Alva para la Presidencia del Parlamento y que sospecha que unos cuatro legisladores no votaron por su candidatura.

