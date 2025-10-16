Congresistas de diferentes bancadas están juntando firmas para presentar una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva que preside José Jerí y que le ha permitido asumir la Presidencia de la República tras la vacancia de Dina Boluarte.

El documento hasta el momento tiene las rúbricas de Jaime Quito, de la Bancada Socialista, y quien había anunciado que promovería una moción contra la Mesa Directa para este jueves.

También la firman sus colegas de bancada Pasión Dávila, Alfredo Pariona, Silvana Robles y otros miembros de la oposición como Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular.

Moción de censura.

El documento que está usándose para recolectar firmas advierte que la permanencia de la actual Mesa Directiva constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática del país.

También destacan que Fuerza Popular no cumplió con su compromiso público de renunciar a la presidencia del Parlamento al respaldar la permanencia de Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente.

Finalmente advierte que hay una responsabilidad política entre todos los miembros de la Mesa Directiva por haber asumir a José Jerí como jefe de Estado, por lo que están descalificados para permanecer dirigiendo el Poder Legislativo.