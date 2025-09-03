Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Betssy Chávez, exlegisladora y exministra del gobierno de Pedro Castillo procesada por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, y con la cual se ordena su liberación inmediata.

Lady Camones (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, expresó su desacuerdo con esta resolución al advertir que Chávez Chino debería estar cumpliendo una sentencia.

“Somos respetuosos de las decisiones del TC y debemos dar cumplimiento pero en mérito a ese respeto, también tengo que decir que estamos en desacuerdo. Es una persona que colaboró evidentemente en un golpe de Estado que afectó la democracia en nuestro país”, dijo ante la prensa este miércoles.

Camones dijo que los argumentos sobre una ampliación irregular de la prisión preventiva de Betssy Chávez, los cuales sirvieron para emitir el fallo a su favor en el TC, son supuestos atendibles pese a que no los respalda porque sientan un “precedente nefasto”.

Silvia Monteza, de Acción Popular, se pronunció en contra del accionar del Ministerio Público que, por buscar la prisión de todos los procesados, está promoviendo que a través de este tipo de recursos los investigados salgan en libertad.

“Aquí el Ministerio Público está exagerando en sus pedidos de prisión preventiva, y el Poder Judicial (...) Creo que el Ministerio Público está viendo encarcelar a todo el mundo y creo que debe ser más coherente y analizar bien”, aseveró.

Avanza País cuestiona fallo del TC que ordena liberar a Betssy Chávez.

El partido político Avanza País emitió un comunicado expresando su preocupación por el fallo del TC, y su indignación porque es un “retroceso en la defensa del Estado de derecho” y un acto de “irresponsabilidad institucional”.

“Resulta inaceptable que una entidad llamada a garantizar la supremacía de la Constitución trasmita un mensaje de impunidad frente a uno de los episodios más oscuros de nuestra historia republicana reciente”, señalan en su pronunciamiento.