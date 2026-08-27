Guillermo Shinno no descartó la posibilidad de ampliar el Reinfo con modificaciones y para mineros en proceso de formalización. (Foto: Andina)
Guillermo Shinno no descartó la posibilidad de ampliar el Reinfo con modificaciones y para mineros en proceso de formalización. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Varios parlamentarios rechazaron la posibilidad que expresó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, de prorrogar el Registro de Formalización Minera (Reinfo) y exigieron reformas reales en el Congreso frente a la minería informal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.