Varios parlamentarios rechazaron la posibilidad que expresó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, de prorrogar el Registro de Formalización Minera (Reinfo) y exigieron reformas reales en el Congreso frente a la minería informal.

La senadora Patricia Juárez de Fuerza Popular expresó su preocupación ante una eventual prórroga indiscriminada y más bien solicitó que haya debates urgentes en el Pleno para promover una nueva ley de minería artesanal y pequeña.

“Tiene que discutirse cuanto antes, porque lo que no se quiere es que de manera indiscriminada se puede ampliar el Reinfo sin ningún tipo de condicionamiento”, dijo ante la prensa.

El Congreso aprobó constantes prórrogas temporales del Reinfo por la falta de un marco definitivo. Actualmente, la Ley 32537 amplía este esquema hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, el senador Alejandro Muñante (Renovación Popular) calificó la ampliación como un paliativo. Él exhortó al ministro a actuar con rapidez y manifestó.

“Ojalá que esto se corrija y que en las próximas semanas una prioridad que debe tener el ministro justamente es presentar ante el Congreso, ante el país, una ley integral. tiene que ver con la posibilidad de ampliar el proceso más avanzado. Es una salida, digamos, es un paliativo nada más, que no se entienda como una solución integral, porque la solución es la ley MAPE y nosotros como Congreso lo que esperamos es la ley MAPE”, aseveró.

De otro lado, la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) advirtió sobre el inminente vencimiento de la norma que amplió el Reinfo hasta diciembre de este año y propuso la aceleración de alternativas legislativas. “Yo creo conveniente que sí debe haber una revisión más exhaustiva y, por el contrario, ya sacar la ley MAPE, una ley que está hecha, está hecha porque la tienen ahí en proyecto, pero que le falta una revisión”, dijo según Expreso.

Rocha detalló las dificultades técnicas de los gobiernos regionales para evaluar expedientes. Al respecto, la parlamentaria afirmó: “Sí considero que la valla es muy alta, porque en las regiones como en Puno, Apurímac y otras, los gobernadores regionales no tienen ni las capacidades ni el personal para poder evaluar expedientes técnicos en temas ambientales, en temas viales, en temas de toda naturaleza y por eso se traba la norma”.

Guillermo Shinno no cierra puertas a ampliar el Reinfo

Días atrás, el ministro Guillermo Shinno no descartó ampliar la vigencia del Reinfo más allá de diciembre de 2026. El funcionario aclaró que esta medida no será generalizada para todos los operadores.

El sector evalúa beneficiar únicamente a unos 30,000 mineros que presenten avances reales en sus trámites. Además, Shinno prometió el envío de la propuesta de la Ley MAPE para noviembre de este año.