La posibilidad de que el Congreso censure al primer Gustavo Adrianzén tomó un nuevo impulso este miércoles, luego de que se presentara una cuarta moción de censura en su contra. Ya son 58 los legisladores que han firmado una o más mociones contra Adrianzén tras los asesinatos de trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad.

Los firmantes pertenecen a 10 bancadas parlamentarias. Estas son Podemos, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Bancada Socialista, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Honor y Democracia, Bloque Democrático y Bloque Magisterial. A ellos se suman legisladores no agrupados.

Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción. Actos previos demuestran que el fujimorismo y APP brindan soporte político al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Voto a voto

Para censurar al primer ministro se requieren 66 votos como mínimo en el pleno del Congreso.

Los congresistas que han firmado las mociones pertenecen a grupos parlamentarios que juntos suman 82 votos. Además, si a ellos se le suman los seis no agrupados, la cifra llegaría a 88.

Esta es la proyección de votos basada en las mociones de censura:

BANCADA N° DE INTEGRANTES N° DE FIRMANTES Podemos Perú 14 11 Perú Libre 11 2 Renovación Popular 11 11 Acción Popular 9 9 Bloque Magisterial 8 2 Juntos por el Perú - Voces del Pueblo 8 6 Avanza País 6 2 Bancada Socialista 5 4 Bloque Democrático 5 5 Honor y Democracia 5 1 No agrupados 6 5 TOTAL 88 58

No obstante, la realidad es más compleja. Es improbable que todas las bancadas voten en bloque. También está por verse si en los próximos días algunos congresistas empiezan a retirar sus firmas de las mociones.

Como ha dado cuenta El Comercio, en los últimos dos años, 50 congresistas retiraron sus firmas un total de 106 veces en 33 mociones de interpelación, censura y vacancia. Esta práctica común en el actual Congreso se utiliza como una estrategia para frenar o dificultar el avance de esas iniciativas.

La legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático) se refirió a ello en diálogo con El Comercio. “Se logra la censura si no retroceden los integrantes de bancadas como Perú Libre, Avanza País, Podemos, Renovación, Juntos por el Perú y Acción Popular. En mi experiencia parlamentaria he visto que hay congresistas que retiran su firma, no votan o cambian de posición” , dijo.

En tanto, el legislador Edward Málaga (no agrupado) precisó otro punto clave: “firmar [las mociones] no equivale a votar [por la censura]”.

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, confirmó ello, pues aunque ha firmado las cuatro mociones, precisó que “en su momento” su bloque decidirá si finalmente apoya o rechaza la censura de Adrianzén.

Cruz precisó que los legisladores de Perú Libre “tienen libertad” para firmar o no las mociones. Pero luego, cuando el tema finalmente se vaya a discutir en el pleno, se reunirán para adoptar una postura.

Por su parte, el vocero de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, dio una respuesta más optimista en diálogo con este Diario: “Las fuerzas políticas del parlamento tenemos la hora cero. ¿Lo censuramos o lo blindamos? Nosotros lo censuraremos, sí hay 66 votos”, dijo.

Sánchez señaló que “la masacre de 13 peruanos en Pataz pudo evitarse, eso estaba en manos del primer ministro, quien al negar el hecho, políticamente hizo replegar las acciones del gobierno”.

Eso en referencia a que, el pasado sábado 26 de mayo, Adrianzén puso en dudo la veracidad del secuestro de los trabajadores mineros, cuyos restos fueron encontrados al día siguiente, atados y con impactos de bala.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), no firmó ninguna moción, pero adelantó que el Parlamento debe proceder con la censura.

“He dicho en varias oportunidades que el señor Adrianzén tiene que dar un paso al costado. En lo personal, creo que este Congreso debería proceder con la censura. El caso de Pataz es la gota que derramó el vaso“, dijo en diálogo con Canal N.

Cavero precisó que su bancada aún no se reúne para fijar una postura. Cuando ello ocurra - dijo- él defenderá su posición a favor del cambio del primer ministro.

La incertidumbre del voto final se mantendrá a lo largo de los próximos días e incluso cuando el tema se evalúe en el pleno del Congreso. Allí se escucharían mayoritariamente discursos críticos contra el Ejecutivo, pero en el momento decisivo de la votación, también es posible que se impongan las posturas contra la censura.

Se ha vuelto una práctica común que los congresistas tengan un discurso en rojo, pero un voto en verde.

Mociones en trámite

De acuerdo con el reglamento del Congreso, las mociones de censura deben ser debatidas y votadas entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Por ello, el pleno abordaría este tema la próxima semana.

Aunque las cuatro mociones presentadas superaron el mínimo de 33 firmas exigido, la propuesta impulsada por los congresistas Edward Málaga y Roberto Sánchez enfrentó obstáculos en el proceso de validación. Málaga indicó a El Comercio que asesores de distintos despachos parlamentarios están trabajando para corregir los errores y volver a presentar la iniciativa de manera formal.

El martes pasado se presentaron las mociones promovidas por las bancadas de Podemos Perú y Acción Popular; y el miércoles se sumó la de Renovación Popular.

¿Qué ocurre si Adrianzén es censurado?

En caso de que el Congreso apruebe la censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, este deberá presentar su renuncia y la presidenta Dina Boluarte estará obligada a aceptarla en un plazo máximo de 72 horas.

Al tratarse del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, su salida implicaría una crisis total del Gabinete, es decir, todos los ministros tendrían que renunciar. Sin embargo, la jefa del Estado tiene la facultad de ratificar a los mismos funcionarios si así lo considera conveniente.

Adrianzén es el tercer jefe del Gabinete Ministerial en lo que va de la gestión de Boluarte. El primero fue Pedro Angulo, quien duró solo 11 días en el cargo. El segundo fue Alberto Otárola, ahora distanciado de Boluarte.

