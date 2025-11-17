Congresistas de diversas bancadas afirmaron que desconocían que recibirán hasta S/46.900 por sueldo, gratificación, bonos y asignaciones en diciembre próximo, con motivo de las fiestas de fin de año, pero señalaron que forma parte de un acuerdo entre la Mesa Directiva y el sindicato de trabajadores que alcanza a los legisladores.

El parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) afirmó que “no tenía ese dato” y que desde su punto de vista, ese dinero tendría que ser devuelto porque “viene del pueblo, del empresariado”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La ciudadanía puede tener un punto de vista, nosotros no teníamos ese dato (…) En el caso mío es una forma de ver las cosas. esa plata viene del pueblo, del empresariado y hay que devolvérsela”, acotó en entrevista en Canal N.

Por su parte, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) dijo que si bien no sabía de los acuerdos aprobados por la Mesa Directiva, mucho menos de los pagos que recibirá en diciembre, pidió diferenciar entre los pagos que deben recibir los trabajadores que ganan mucho menos que los legisladores.

“Ese dato del aguinaldo no sabía. La gratificación es la misma. Sé que hay una tarjeta y es para todos, para empleados y congresistas en general. No es algo que pidamos los congresistas, eso lo acuerda la Mesa Directiva con el sindicato y hace una especie de pacto colectivo que incluye a veces a los congresistas y otras veces no”, manifestó a la prensa.

“Pienso que una cosa es dar los aguinaldos a los trabajadores, que tienen ingresos muy inferiores a los de los congresistas, y otra cosa es a los congresistas, pero lamentablemente los pactos colectivos se hacen de manera global por razones que desconozco. Es un tema entre la Mesa Directiva y el sindicato”, añadió.

Responsabilizan a Mesa Directiva

Por su parte, el parlamentario Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) afirmó que recién tomó conocimiento del monto que recibirá por navidad y recalcó que la Mesa Directiva es la que determina dicha asignación.

“Habría que preguntarle a la Mesa Directiva, que si bien es cierto van rotando, son los que controlan el Congreso. Nosotros como bancada no votamos por esa Mesa Directiva, en consecuencia, son ellos los que tienen que responder”, subrayó en diálogo con Canal N.

“Por supuesto que genera bastante incomodidad por parte de la población, pero así están dada las cosas. No hay voluntad política del Congreso, fundamentalmente de la Mesa Directiva, para cambiar este orden de cosas. No sé (si renunciaría a recibir el aguinaldo), habría que evaluarlo”, agregó.

Similar posición adoptó el congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), quien dijo que el tema fue aprobado por la Mesa Directiva y que se trata de un tema laboral que alcanza a los legisladores.

LEE MÁS: JEE de Pacasmayo concluye que Fernando Rospigliosi y otros vulneraron la neutralidad por uso de cámara en acto de Fuerza Popular

“La población nos va a cuestionar por ello, pero es un tema remunerativo que se ha establecido desde la Mesa Directiva. Es un tema laboral que hace que también alcance a los parlamentarios”, aseveró a los periodistas.

“Eso no pasa por nuestra decisión, pasa por la Presidencia del Congreso de la República. Que lo evalúen (la Mesa Directiva). Vamos a evaluar (si renuncia a recibir dicho monto)”, añadió.

Evalúa devolver aguinaldo

A su vez, la parlamentaria Margot Palacios (no agrupados) dijo que el pago es “desproporcional” y que no sabía que se había modificado y aumentado porque es parte de un convenio con el sindicato del Congreso.

“Rechazamos que se estén dando estos montos de dinero en una coyuntura económica que no es favorable para la población. Podríamos plantear que no se nos dé esas tarjetas. Particularmente lo que haré es enviar un documento a la Mesa Directiva, porque son ellos los que deciden, que evalúe y no se dé en esta oportunidad esa tarjeta adicional”, enfatizó a la prensa.

LEE MÁS: Gobierno alista paquete legislativo para combatir la inseguridad mediante pedido de facultades al Congreso

Finalmente, el congresista José Cueto (Honor y Democracia) calificó de “mal” que se entreguen dichos beneficios y atribuyó el hecho a la “pésima” estructura salarial del Estado que, desde su punto de vista, entrega sueldos “impresionantes” en otras entidades.

“Hay una estructura salarial mal articulada, pésimamente articulada. Eso es lo que tenemos que arreglar en el Estado, empezando desde el presidente hasta abajo. Si te dicen que no (conocían de la existencia de los bonos navideños o de la tarjeta adicional), es mentira, eso es populismo”, anotó en Canal N.

Cuestionados montos

Según reveló “Cuarto Poder”, el Congreso entregará en diciembre tarjetas electrónicas de S/1900 a su personal y legisladores, como parte de los beneficios incluidos en el convenio colectivo vigente.

De acuerdo con documentos oficiales, cada congresista percibirá ese mes hasta S/46.900, suma que integra remuneración, gratificación legal, bono por función congresal, asignación por semana de representación y la tarjeta electrónica.

Según el dominical, el Parlamento adquirió 4.500 tarjetas con un valor unitario de S/1900, lo que representa un gasto total de S/8.55 millones. Este beneficio será distribuido entre trabajadores de planta, personal de confianza y los propios legisladores.

En cuanto a los ingresos de los legisladores, al sueldo mensual de S/15.600 se suma una gratificación equivalente, el bono por función valorizado en S/11.000 y la semana de representación, que aporta S/2.800. Todos estos conceptos se consideran en la cifra final que recibirán en diciembre.