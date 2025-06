Congresistas de diversas bancadas pidieron poner límites a las contrataciones de personal sin concurso público ni requisitos académicos, luego de revelarse que en los nueve meses de gestión de Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), el gasto superó los S/ 3.5 millones.

El legislador Alex Paredes (Bloque Magisterial) señaló que se debería tener un informe que justifique la contratación de más personal, aunque mencionó que la mayoría se da en las comisiones especiales.

“Allí hay dos elementos. Yo rechazo esa afirmación de que los congresistas tenemos 28 trabajadores. Yo no tengo 28 trabajadores, no los he tenido en las casi cuatro legislaturas. Lo segundo, algunos –me incluyo- hemos conocido esta resolución que permite tener gente de confianza”, expresó.

“Habría que tener un informe, una justificación, porque a veces se crean grupos especiales o de trabajo en los cuales se solicita personal porque el congresista no puede desarrollar esa función, pero de ayuda puede trabajar una persona”, agregó.

Sobre ese punto, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), advirtió que se ha creado una gran cantidad de comisiones investigadoras y especiales que superan incluso el número de las ordinarias, lo que implica contratar más trabajadores “sin mucha razonabilidad”.

“Yo siempre vivo pidiendo cuál es el resultado de estas comisiones investigadoras, que tienen muchísimo personal y que no sé si están mostrando resultados al país. Eso no es una decisión de la Mesa, las comisiones investigadoras y especiales se aprueban por el pleno. Tenemos que ir hacia un proceso de sinceramiento”, acotó.

“Yo he planteado a la Comisión de Constitución que las comisiones especiales no puedan exceder el 50% de las ordinarias. Si tú tienes 24 comisiones ordinarias, lo máximo que podrías tener es 12 comisiones especiales, no más. Aquí hemos excedido largamente el número, creo que tenemos que ir hacia reformas de esa naturaleza, pero eso requiere un consenso”, añadió.

A su vez, el parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) señaló que el tema de las contrataciones en el Congreso “siempre está en discusión” y dijo que es responsabilidad exclusiva de la Mesa Directiva.

“Creo que deben ponerse límites económicos a las contrataciones; más que evitar que se contrate sino dar límites razonables con valores razonables, y no las exageraciones que hemos visto. Deberíamos ser más racionales en ese aspecto, ganan más que los congresistas en algunos casos”, aseveró.

“Son cantidades que llaman la atención definitivamente. Hay que ponerle fiscalización al tema. Nosotros no participamos en ese tema”, sentenció.

El caso

Según reveló “Cuarto Poder”, el Acuerdo de Mesa 072-2022-2023, aprobado bajo la presidencia de José Williams (Avanza País) y vigente hasta hoy, autoriza la contratación ilimitada de personal de confianza, sin importar experiencia ni formación.

Congresistas como Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Guido Bellido (Podemos Perú) confesaron desconocer la existencia de este mecanismo. Sin embargo, se viene aplicando desde hace dos años, sin topes ni filtros, ampliando la planilla legislativa con personal allegado a los parlamentarios.

En 2023, durante la presidencia de Williams, el Congreso gastó S/ 2.076.722 en personal adicional. Con Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) la cifra subió a S/ 3.194.476.

Sin embargo, fue el actual presidente de la Mesa, Eduardo Salhuana (también de APP), quien batió el récord: S/ 3.5 millones en solo nueve meses, con un promedio mensual cercano al medio millón de soles.