Integrantes de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso consideraron que el sector Interior debe dar explicaciones con relación de los retrasos en los ascensos en la Policía Nacional del Perú revelados por El Comercio.

El legislador Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso) dijo a este Diario que este tema debería incluirse en una eventual citación al ministro Avelino Guillén, que ya ha sido planteada por su colega Jeny López (Fuerza Popular) con relación a recientes nombramiento de prefectos.

“Esta falta de autoridad [del ministro], que se refleja en que no se haya oficializado los nuevos cambios en la Policía, es un desconocimiento del sector”, dijo el congresista y exministro de Defensa. “El que tiene que solucionar el problema es el mismo ministro”, consideró.

El informe de El Comercio publicado este lunes indicó que si bien el ministro Avelino Guillén encabezó la semana pasada ceremonia de imposición de insignias de los 25 coroneles de la Policía que ascendieron a generales en noviembre, estos aún no saben cuál será su nuevo puesto de labores porque no se ha publicado la resolución con las designaciones para el 2022.

“La culpa tampoco es del alto mando. ¿Por qué se han demorado tanto en firmar la resolución? Terminando el proceso de ascensos, casi en simultáneo, se produce el pase al retiro por renovación y ahí nomás se hace el nombramiento del nuevo comando policial (…) Es un problema del presidente y el ministro”, opinó al respecto el congresista.

A su criterio, este tema debería juntarse con otros cuestionamientos, que también incluyen la frustrada deportación de ciudadanos venezolanos y la estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana. “El ministro tiene que responder, el retraso está ocasionando problemas en la institucionalidad de la Policía”, opinó.

El parlamentario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular y secretario de la misma comisión, consideró que se debería pedir información y explicaciones al Ministerio del Interior Guillén y a la comandancia general de la Policía, para luego evaluar la posibilidad de citar al ministro o a otros representantes del sector Interior.

Avelino Guillén en la ceremonia del 30 de diciembre por los ascensos. Foto: Mininter

“En el Interior están pasando cosas extrañas”, comentó Montoya. “Habría que determinar cómo se ha presentado eso”, agregó el congresista, para ver la posibilidad de citar a la comisión al propio ministro del Interior o al comandante general de la Policía, Javier Gallardo. “Si hay cosas anormales, extrañas o irregulares, tiene que rendir cuenta, definitivamente”, agregó.

Por su parte, José Cueto (Renovación Popular) también se manifestó a favor de que Guillén sea citado por este y otros cuestionamientos de las últimas semanas. “Estamos trabajando para citarlo a la comisión de Defensa. Todavía no lo hemos concretado, pero lo más seguro es que lo citemos”.

El legislador, quien es otros de los integrantes del mencionado grupo parlamentario, consideró que estas demoras afectan la institucionalidad de la Policía. “Hay tanto descalabro a nivel de la Policía. Están, bajo mi punto de vista, humillando a la policía. Este tema de no nombrarlos, de no hace un uso adecuado de los comandos, es un maltrato. No debería permitirse esto”, comentó.

El informe de El Comercio también da cuenta de que, al interior de la Policía, es un secreto a voces la mala relación entre Avelino Guillén y Javier Gallardo. Al respecto, Darwin Espinoza (Acción Popular) comentó que, si estas discrepancias existen, “va a ser difícil que esta institución pueda cumplir sus objetivos trazados. La parte política con la parte operativa tiene que estar articulada”.

El comandante general de Policía, general Javier Gallardo, durante un evento institucional. (Foto:PNP)

El legislador, también integrante de la comisión de Defensa, consideró que, de ser cierta la cercanía entre el comandante general y el presidente Pedro Castillo, “estaríamos hablando de que un ministro está pintado o está de adorno”.

Agregó que el ministro Guillén debería dar una explicación a la opinión pública sobre las demoras en los ascensos. “Estaremos pendiente de escuchar las explicaciones. Motivos seguramente tendrán, pero ellos tienen que dar a conocerlos. No pueden estar trabajando, para bien o para mal, bajo las sombras (…) Eso le está faltando bastante al gobierno del profesor Castillo: que la gente sepa qué es lo que está haciendo”, manifestó.

Espinoza también consideró que se podría citar al ministro a la comisión para que responda por este tema, pero que más allá de eso “los ministros y los funcionarios deberían tener más proactividad, no esperar que se les cite, que se les cuestione, que se genere suspicacia”.

Oficio del congresista Espinoza a la PNP

A fines de diciembre, el congresista de Acción Popular envió un oficio al comandante general de la Policía en el que le solicitó publicar, en el sistema informático de su institución, el “cuadro de méritos de ascensos de todos los oficiales postulantes del año 2021 promoción 2022, precisando los puntajes por factores” y el puntaje final alcanzado.

Según el documento, esto permitiría que los policías “observen los aspectos considerados en el proceso” y contribuiría a la imagen de la institución, al advertir que la resolución de noviembre se publicó sin precisar los puntajes alcanzados por cada uno de los postulantes, lo que “podría generar una gran desconfianza del proceso y malestar” entre ellos. De acuerdo con el legislador, el oficio aún no ha sido respondido.

