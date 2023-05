Al menos tres congresistas de la República solicitaron reembolsos por combustible en días en los que no realizaban funciones parlamentarias, según un reportaje del dominical Punto Final. Los legisladores implicados son Raúl Doroteo (Acción Popular), Javier Padilla (Renocación Popular) y Silvana Robles (Perú Libre).

La cartilla de información administrativa del Congreso señala que los parlamentarios tienen asignados 48 pasajes de avión al año a cualquier lugar del país, pero si no los usan pueden pedir que se les reembolse el combustible que usan para movilizarse a regiones por el valor equivalente a los pasajes. Ese reembolso se rinde con comprobantes de pago. La norma no es explícita, pero se entiende que esto es para cumplir la función legislativa.

En el caso de Raúl Doroteo, de acuerdo con el reportaje, en junio del 2022 solicitó el reembolso de sus gastos por combustible para movilizarse a Ica entre el 6 y 8 de mayo de ese año. Fue del fin de semana del día de la madre y no se trataba de una semana de representación. El total fue por S/ 490.72

Raúl Doroteo es uno de los congresistas investigados por el caso 'Los Niños'.

En noviembre del 2022, pidió un reembolso por desplazamientos del 2 de ese mes. Lo hizo con dos facturas de 209 y 99 soles emitidas con once horas de diferencia, por un total de S/308. Aquella fecha coincidió con el cumpleaños de su padre, según el mismo legislador anunció en redes sociales por esa fecha. Luego hay solicitudes de devolución el 25 de diciembre último por un total de S/ 407 y el pasado 14 de febrero, el día de su cumpleaños, por un total de S/ 406.

El congresista, quien es uno de los integrantes de Acción Popular investigados por el caso ‘Los Niños’ se negó a dar declaraciones al dominical en respuesta a la denuncia. “Publica lo que gustes”, manifestó.

En el caso de Javier Padilla, solicitó devolución por compra de combustible por S/ 209 por un viaje de Lima a Huacho del 9 de mayo, supuestamente por actividades propias de su despacho. Sin embargo, el reportaje señala que ese día fue el cumpleaños de su hijo. Esto último fue admitido por el legislador, pero insistió en que el viaje no fue por eso, sino para cumplir actividades, sin especificar cuáles fueron.

Además de congresista, Silvana Robles fue ministra de Cultura por unos días al final del gobierno de Pedro Castillo (noviembre-diciembre 2022)

En cuanto a Silvana Robles, quien fue ministra de Cultura al final del gobierno de Pedro Castillo, pidió reembolsos en fechas como el 28 de julio del 2022. Aunque estuvo en el hemiciclo ese día desde la mañana, solicitó la devolución de S/ 276 por combustible comprado en Chanchamayo, Junín, región que representa.

Luego, pidió un reembolso por S/ 220 el 6 de noviembre, el día de sus cumpleaños, y el 13 de enero pasado por S/ 200, fecha del cumpleaños de su hermano Rocky Marlon Robles. Ambas en grifos ubicados en Chanchamayo. Adicionalmente, pidió devoluciones por gastos entre el 1 y 2 de enero pasado -en plenas fechas de año nuevo- por actividades ligadas a su labor congresal.

La legisladora indicó que por esos días realizó entregas de juguetes hasta el 15 de enero, pero que no tenía fotos de ello porque los entregaba por agencia desde Satipo. En cuanto a la devolución del 28 de julio, dijo que no lo recordaba y que iba a verificar, mientras que también indicó que no celebra sus cumpleaños y que seguramente ese día estaba trabajando. Luego, manifestó al dominical vía WhatsApp que los reembolsos podrían corresponder a actividades de ayuda social en su región.