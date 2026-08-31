El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, cuestionado por parlamentarios de diferentes bancadas. (Foto: Congreso)
El comandante general de la PNP, Oscar Arriola, cuestionado por parlamentarios de diferentes bancadas. (Foto: Congreso)
/ ERNESTO ARIAS
Por Redacción EC

La violencia criminal volvió a poner en el centro del debate la permanencia del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional del Perú. Congresistas de distintas bancadas exigieron su salida luego del asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario ocurrido durante la madrugada del domingo en Trujillo.

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