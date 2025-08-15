Congresistas insisten en eximirse de la neutralidad política en pleno período electoral: ¿quiénes apoyan la medida?

Congresistas de nueve bancadas intentaron aprobar, el lunes 14 de agosto, un dictamen que buscaba habilitarlos para hacer proselitismo durante las semanas de representación, en pleno proceso electoral.

La propuesta planteaba modificar el Reglamento del Congreso para permitir que los parlamentarios promuevan sus posturas ideológicas y partidarias sin que ello se considere una violación al principio de neutralidad, una garantía clave en tiempos electorales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El dictamen obtuvo 55 votos a favor, once menos de los 66 que exige un cambio en el reglamento parlamentario. No obstante, el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre) ha presentado un pedido de reconsideración de la votación. Con ello, se mantiene la posibilidad de que el pleno revise la propuesta nuevamente y la apruebe.

ESTA ES LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN:

Las 55 adhesiones proceden de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País y Honor y Democracia.

ESTAS FUERON LAS ADHESIONES:

BANCADA N° DE INTEGRANTES VOTOS A FAVOR Fuerza Popular 21 - Alejandro Aguinaga

- Arturo Alegría

- Rosangella Barbarán

- Ernesto Bustamente

- Eduardo Castillo

- Nilza Chacón

- Víctor Flores

- Raúl Huamán

- Mery Infantes

- David Jiménez

- Jeny López

- Auristela Obando

- Vivian Olivos

- César Revilla

- Magally Santisteban

- Héctor Ventura Alianza para el Progreso 17 - María Acuña

- Gustavo Cordero

- Jorge Luis Flores

- Idelso García

- Nelcy Heidinger

- Edhit Julón

- Roberto Kamiche

- Jorge Marticorena

- Magaly Ruíz

- Eduardo Salhuana

- Alejandro Soto

- Rosío Torres Perú Libre 11 - Waldemar Cerrón

- Segundo Montalvo

- Kelly Portalatino Renovación Popular 11 - Diego Bazán

- Patricia Chirinos

- Miguel Ciccia

- Esdras Medina

- Norma Yarrow

- Jorge Zeballos Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial 11 - Katy Ugarte

- Lucinda Vásquez Somos Perú 10 - Alfredo Azurín

- Paul Gutiérrez

- Elizabeth Medina

- Jorge Morante

- Alex Paredes

- Héctor Valer

- Ana Zegarra Acción Popular 9 - Juan Carlos Mori

- Carlos Alva

- Silvia Monteza Avanza País 6 - Karol Paredes

- José Williams Honor y Democracia 5 - José Cueto

- Gladys Echaíz

- Jorge Montoya

- Javier Padilla TOTAL 55

La iniciativa propone incorporar el artículo 25-A al reglamento del Congreso, con el siguiente enunciado: “Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros, o del pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.

Breve debate

El legislador fujimorista Arturo Alegría sustentó la iniciativa.Foto: Congreso

El dictamen fue sustentado ante el pleno del Congreso por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien además fue el autor del proyecto de ley.

Según Alegría, no se le puede exigir a los congresistas neutralidad política, debido a la naturaleza del cargo.

“El Congreso no es un ente administrativo, sino un espacio donde se confrontan ideas, se defienden programas legítimos. Por eso, pretender exigir el mismo nivel de neutralidad política a los servidores públicos o funcionarios que conforman este Congreso es un contrasentido. Configuraría la mutilación institucional”, dijo.

En opinión del parlamentario, la neutralidad política “tiene un sentido en ámbito administrativo, técnico o electoral. Y es allí donde se debe regir para asegurar que el apartado estatal no se instrumentalice en favor de intereses partidarios”.

Para Alegría, quienes cuestionan la propuesta “confunden la función representativa con el proselitismo político”.

Pero para la legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), la iniciativa responde a intereses subalternos.

“Detrás está el tema de la campaña política. Ese es el tema central y el interés de lo que se quiere resguardar. Penosamente se quiere generar una regla diferenciada a otros que participan en elecciones”, dijo.

El debate duró menos de 20 minutos. Solo participaron nueve congresistas de 130: Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Ruth Luque, Jaime Quito, Alex Paredes, Héctor Acuña, Silvana Robles, Jorge Marticorena y Héctor Valer.

La sesión estuvo encabezada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien señaló que, de aprobarse la propuesta, la Mesa Directiva podría evaluar la suspensión de viáticos y pasajes aéreos para los congresistas durante las semanas de representación de enero, febrero, marzo y la primera quincena de abril de 2026.

La semana de representación permite a los legisladores desplazarse a sus regiones o a cualquier punto del país para recoger demandas ciudadanas. Por esta labor, cada congresista recibe un bono mensual de S/ 2.800 como “apoyo logístico”.

Límites y cuestionamientos

El abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, destacó que si el Congreso aprueba el dictamen tal como está redactado, se podría generar un escenario de inequidad durante la campaña electoral por las elecciones generales del 2026.

“Irán a sus ciudades con dinero del Congreso y harían proselitismo. [...] Estarían haciendo campaña con dinero del Estado y eso generaría inequidad. Sería una desventaja para los demás competidores”, dijo en diálogo con El Comercio.

Villalobos precisó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió años atrás qué conductas implican una infracción al principio de neutralidad.

Una de ellas es que el acto proselitista se realice dentro de una actividad oficial o como ejercicio de la función pública; la otra, que el funcionario invoque su condición como autoridad para beneficiarse políticamente.

El abogado constitucionalista Erick Urbina también consideró que “claramente esto abre una puerta para que los congresistas que son representantes de la Nación utilicen recursos públicos en su semana de representación para promover campañas electorales a favor de uno u otro candidato o de ellos mismos”.

En tanto, para el abogado José Naupari, especialista en derecho parlamentario, los legisladores deberían estar impedidos de hacer actividad proselista “durante el horario institucional de funcionamiento del Congreso”, a menos que soliciten licencia.

Sin embargo, el dictamen plantea la prohibición solo “en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros” y durante las sesiones del pleno del Congreso.