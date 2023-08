Los congresistas participarán en la semana de representación por el mes de agosto entre los días lunes 21 y viernes 25 de agosto, fechas en las cuales viajarán a diversas regiones para realizar sus trabajos de contacto con la población y autoridades locales.

Esta es la primera jornada de representación que se lleva a cabo tras la elección de la nueva Mesa Directiva encabezada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, de Alianza Para el Progreso (APP).

Cabe recordar que Soto solicitó a la Oficialía Mayor del Poder Legislativo que no se le asignen los recursos correspondientes a todos los congresistas para que participe en sus actividades en su viaje a Cusco.

A esto se suma la conferencia de prensa que brindó el viernes 18 de agosto, la cual había agendado inicialmente para el 28 de este mismo mes, luego de la semana de representación en la cual buscará recabar información relacionada a las acusaciones en su contra.

En su presentación ante los medios de comunicación, Soto Reyes informó que había enviado un documento a la Comisión de Ética recientemente instalada con su nueva conformación para asegurar que está a disposición de cualquier citación que crean conveniente para responder por las denuncias en su contra.

“Creo que tenemos ser claros, objetivos y precisos para decir que estos hechos no me descalifican para ser congresista de la República y menos presidente. Es bueno que sepan, yo me someto a la Comisión de Ética, pero solo puede investigarme por mi actuación como congresista desde el 27 de julio del año 2021 en adelante”, expresó.

“No se va a ir a investigar si construí hace diez años atrás una casa en Yucay. No se va a ir atrás a investigar si prescribió o no un delito, si vendí o no un terreno de mi propiedad. Lo cierto es que es no tengo ninguna investigación en agravio del Estado, es decir, no tengo antecedentes”, agregó.