Congresistas de diferentes bancadas de izquierda presentaron nuevos proyectos de ley que pretenden ampliar nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por varios años más, en un contexto de nuevas protestas de representantes de la minería informal.

Las dos más recientes iniciativas de este tipo fueron suscritas por miembros de bancadas Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

Específicamente fue planteado por el despacho de Wilson Quispe con respaldo de otros cinco miembros de su bancada el pasado 17 de octubre.

En esta iniciativa, proponen ampliar la vigencia del Reinfo, que está por vencerse en diciembre de este año, hasta finales del 2028, dos años más.

Proyectos de ley para ampliar vigencia del Reinfo hasta el 2028 o 2029.

Este proyecto se suma a otro que ya había sido planteado previamente por la bancada Podemos Perú que, a través del despacho de Guido Bellido, propuso que el Reinfo se amplíe más tiempo hasta el 20 de junio del 2029.

Ambas iniciativas aseguran que el objetivo principal es mantener la vigencia del registro que permite beneficios a los mineros en proceso de formalización hasta que se implemente la nueva ley de minería artesanal y mineros artesanales (Ley MAPE).

Esto ocurre en medio de una nueva protesta de parte de mineros informales que han bloqueado tramos de la Av. Abancay en las inmediaciones del Palacio Legislativo exigiendo que se extienda la vigencia del Reinfo.