El debate en el pleno del Congreso sobre la moción para declarar como persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue accidentado con participaciones que generaron gritos y reclamos, así como llamadas de atención desde la Mesa Directiva.

Uno de los incidentes ocurrió luego de la participación de Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, quien cuestionó la moción contra AMLO y respaldó los dichos de este mandatario mexicano contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Este gobierno al que todas las entidades internacionales han sancionado como un gobierno violador de derechos humanos, ante la inacción de la fiscalía y del Poder Judicial, pronto se va a ver sentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proto la Asamblea General de la OEA y de Naciones Unidas va a tener que decirle al país entero que no estamos haciendo nuestro trabajo”, dijo, para luego exhortar que se instale la comisión investigadora de las muertes durante las protestas en diciembre del 2022 y enero del 2023.

Luego de Bermejo, tomó la palabra Patricia Chirinos (Avanza País), quien inició su ponencia con la frase: “El Perú le tiene tanto respeto a los derechos humanos que hasta aguantamos algunos terroristas”.

Esto generó gritos y protesta desde las bancadas de izquierda que, si bien se hicieron con micrófonos apagados, generó la respuesta de la primera vicepresidenta, Martha Moyano, quien estaba dirigiendo el debate.

“Le voy a pedir, le voy a invocar que no use argumentos y adjetivos que nos malogren este debate. ¿Puede retirar usted eso? Gracias. Y no necesito aplausos”, señaló la congresista fujimorista. Chirinos respondió retirando su frase.

Minutos después, ocurrió un segundo incidente cuando Wilson Quispe, de Perú Libre, calificó al Gobierno de Dina Boluarte como genocida y asesino. “Dina asesina, el pueblo te repudia”, mencionó el parlamentario antes de ser interrumpido por Moyano.

“Hace un momento he pedido que otra congresista retire una palabra y le voy a exigir que haga lo mismo. Retire todo aquello que se ha referido en este hemiciclo contra el propio gobierno del Perú”, exhortó la vicepresidenta del Poder Legislativo. Quispe Mamani retiró sus frases aunque cuestionó que se recorte su derecho a expresarse.

“Les voy a pedir respeto. La chacota afuera. Aquí nos vamos a conducir con respeto”, manifestó Martha Moyano para seguir adelante con el debate de la moción contra AMLO.