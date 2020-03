La ceremonia de juramentación de los 130 congresistas electos se realizará en privado, informó este jueves la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria a cargo de la instalación del Congreso de la República. Esto como medida de prevención en el marco de la llegada del nuevo coronavirus al Perú.

Horas antes, el presidente Martín Vizcarra anunció acciones complementarias para evitar que sigan aumentando los contagios en el país, que hasta la fecha suman 22. Una de estas consiste en la prohibición de los eventos que congreguen a más de 300 personas.

[LO ÚLTIMO] Comunicado de la Mesa Directiva de la #JuntaPreparatoria del @congresoperu, frente al avance de la pandemia COVID-19. pic.twitter.com/7PG6t1gQ4d — Congreso del Perú (@congresoperu) March 12, 2020

Si bien el aforo de la sede legislativa donde se realizará la ceremonia de instalación del Congreso es de 500 personas, el número de asistentes será reducido considerablemente. Según el documento firmado por los congresistas electos Mónica Saavedra (Acción Popular), Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio) y María Bartolo (Unión por el Perú), integrantes de la Junta Preparatoria, el evento se realizará “en estricto privado”.

Fuentes de El Comercio en la Junta Preparatoria aseguraron que los familiares de los parlamentarios electos no podrán participar en la ceremonia, que está prevista para los primeros días de la próxima semana.

Por otro lado, este vieres 13 de febrero, en una sesión de la Junta, se decidirá acerca de la participación de la prensa y los asesores de los parlamentarios. Según pudo conocer este Diario, es posible que se permita únicamente el ingreso de los asesores “indispensables” para la realización del evento, como los de los integrantes de la Junta Preparatoria.

Manuel Merino, representante de Acción Popular y candidato a la Presidencia del Congreso, descartó que se pueda postergar la instalación debido a que deben “asumir su trabajo fiscalizador”. Pese a ello, Merino no descartó que se puedan tomar precauciones extras.

“Tiene que reducirse el número de participantes. Se tiene que acordar que solo asistan los congresistas y no los familiares como se acostumbra para estas sesiones. Asimismo, limitar el número de asesores presentes en la sesión. No se ha determinado aún, pero no precauciones que se deben tomar”, refirió Merino a El Comercio.

En la misma línea, el legislador Luis Valdez, candidato de Alianza para el Progreso a la Mesa Directiva, afirmó que todas las condiciones están dadas para que la instalación del nuevo Parlamento se lleve a cabo el próximo lunes.

Si bien el Jefe de Estado anunció la próxima publicación de una norma que prohíba cualquier tipo de espectáculo de toda índole que congregue a más de 300 personas, el legislador Valdez consideró que de ninguna manera dicha norma podría aplicar al Congreso, debido a que se refiere solo a reuniones de índole social.

“El aparato estatal no puede parar, sino tendríamos que cerrar los ministerios también. La norma solo se refiere a actividades deportivas y de espectáculos. Es más, considero que se debería prohibir reuniones de más de 10 personas. En el límite de 300 existe un gran riesgo”, alertó el congresista de La Libertad.

Las personas de 60 años o más tienen un riesgo mayor de contraer el coronavirus. En el nuevo Congreso, solo 13 de los 130 legisladores tienen más de 65 años.