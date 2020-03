Han transcurrido 20 días desde que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer los resultados al 100% de las elecciones congresales extraordinarias 2020. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce fecha para la instalación del nuevo Parlamento. La demora surge a raíz de que la mayoría de los nuevos legisladores no cumplen con la entrega obligatoria de la declaración jurada de bienes y rentas. Algunas fuentes advirtieron que al ritmo actual podrían terminar instalándose recién a finales de marzo.

El reglamento del Congreso estipula, en su artículo 8, que los parlamentarios electos deben entregar a la Oficialía Mayor del Congreso las credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones. El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, anunció este viernes 6, en RPP Noticias, que recién se ha concluido con este proceso y que se sigue a la espera de la entrega de la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración jurada de intereses.

El mismo reglamento parlamentario establece que, una vez verificada la autenticidad de las credenciales, se entregará a cada congresista electo un formulario de datos personales, el mismo que será devuelto, llenado y firmado bajo juramento de veracidad y acompañado de una declaración jurada de bienes y rentas. En este periodo, por primera vez, se añade el llenado de la declaración jurada de intereses, producto de un decreto de urgencia emitido por el presidente Martín Vizcarra en diciembre pasado -durante el interregno- el cual obliga la presentación de esta declaración jurada de intereses para ejercer funciones en el sector público.

-Demora y oposición-

Otto Guibovich, portavoz de Acción Popular, explicó que el Congreso no puede instalarse hasta que todos cumplan con presentar la declaración jurada de bienes y rentas. En el caso de las declaración jurada de intereses, al ser una disposición dada recién en diciembre, no entra dentro de la obligación estipulada en el reglamento del Congreso. Otros congresistas explicaron que existen otros formularios obligatorios como la declaración jurada de incompatibilidades y la declaración jurada de deudas, todas entregadas ante Oficialía Mayor.

“Lo que pasa es que las elecciones normales son en abril y el Congreso recién se instala en julio, con lo que tienen tres meses para hacer los trámites. En este proceso extraordinario, no están estipulados los plazos y depende de que todos terminen con los trámites”, indicó Guibovich a El Comercio.

El vocero acciopopulista sostuvo que, hasta el miércoles 5, solo un 15% de legisladores habían avanzado con el llenado de su declaración jurada de bienes y rentas, y que Manuel Merino, su colega de bancada y voceado candidato a la presidencia del Congreso, exhortó a los congresistas para que aceleren el proceso. Otras fuentes legislativas indicaron que solo cinco electos habían llenado sus declaraciones. Guillermo Aliaga, de Somos Perú, tuiteó este viernes asegurando ser el primero en haber culminado todo el proceso de llenado de documentación.

“Los congresistas tienen que buscar documentación de respaldo para sustentar lo que consignan. Llenar el formulario toma unas dos horas, lo complicado está en conseguir la documentación de respaldo”, justificó Guibovich tras indicar que en su bancada esperaban que todo esté listo para la próxima semana.

Fuentes de la Contraloría indicaron que se han instalado módulos en la sede legislativa para ayudar a los parlamentarios electos con el formulario de la declaración jurada de bienes y rentas. “Han surgido algunos problemas técnicos como congresistas que tenían DNI electrónico con chip caducado”, indicaron.

Pese a esta ayuda, algunos parlamentarios se quejaron de que recién el miércoles pasado recibieron la clave para ingresar al sistema y llenar el formulario de declaración jurada. “Y ese día el sistema tuvo problemas. Tenemos que llenar en línea y de ahí ir al Congreso para enviar lo que ya llenamos en línea, muy burocrático”, explicó otro legislador que pidió mantener su nombre en reserva.

A esto último, las fuentes de la Contraloría explicaron que por primera vez, están buscando que el Congreso remita directamente -a través de su sistema- la declaración jurada de bienes y rentas de los congresistas. En los periodos anteriores, refirieron las fuentes, realizaban el llenado manualmente y, tras una revisión interna del Parlamento, recién lo enviaban a la Contraloría.

-Reformas en juego-

Varios parlamentarios consultados para este informe detallaron que existe una preocupación por la demora para la instalación. Algunos de ellos estimaron que la instalación podría alargarse hasta el 23 de marzo. También explicaron que existen dos motivos de fondo en la demora: la declaración jurada de intereses y la reforma política.

Según explicaron, un importante número de parlamentarios han planteado no llenar la declaración jurada de intereses dado a que no es un requisito obligatorio. Esto bajo el argumento de que fue aprobado durante el interregno y primero debería pasar por una revisión de la Comisión de Constitución del Congreso. “Son muchos detalles los que piden, y varios quieren primero realizar transferencias de acciones, mientras que otros se rehusan a colocar a sus familiares. Además, no quieren presentar su declaración jurada de intereses ante el Ejecutivo, por lo que la propuesta es hacer un cambio para que sea ante la Contraloría”, dijo una fuente.

En este último punto tienen el apoyo de la misma Contraloría. El contralor Nelson Shack también se ha mostrado a favor de que todas las declaraciones juradas de intereses sean presentadas ante su institución -al igual que la declaración jurada de bienes y rentas- y no ante el Ejecutivo.

El otro punto de repercusión en este retraso legislativo es la reforma política. La actual normativa establece que no se pueden hacer cambios al sistema político un año antes de las elecciones. Eso quiere decir que solo pueden aprobar normas sobre la reforma política hasta el 10 de abril. Incluso, si quieren recortar ese plazo de intangibilidad, el pleno solo tiene hasta la primera semana de abril.

“La primera norma que debemos aprobar es la modificación para que se puedan aplicar los cambios de la reforma. Hay que hacer modificación rápida para que la intangibilidad de un año se reduzca a seis meses. De lo contrario no podremos cumplir los objetivos de la reforma política”, admitió Guibovich. “Cada día que pasa es un día menos para cumplir con la reforma”, apuntó el vocero de la mayor fuerza parlamentaria.

Te puede interesar