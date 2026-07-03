(Foto: Captura YouTube)
(Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

La Oficialía Mayor del Congreso de la República anunció este viernes 3 de julio la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el inicio del periodo parlamentario 2026-2031, que será presidida por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.