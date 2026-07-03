La Oficialía Mayor del Congreso de la República anunció este viernes 3 de julio la conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria para el inicio del periodo parlamentario 2026-2031, que será presidida por el senador electo Miguel Torres (Fuerza Popular).

Este equipo tiene la responsabilidad legal de dirigir el proceso de constitución e instalación de las nuevas cámaras de Senadores y Diputados, en el que será el retorno al sistema bicameral de Parlamento.

La Mesa Directiva tendrá a Cecilia Chacón en el cargo de vicepresidenta. Los cargos de secretarios serán desempeñados por el senador electo Fernando Rospigliosi y el diputado electo Luis Quispe Candia, en calidad de primer y segundo secretario, respectivamente.

Asimismo, el senador electo Alejandro Muñante actuará como tercer secretario, y la diputada electa Romina Uribe Saenz, como cuarta secretaria.

Elección de Mesa Directiva para inicio del nuevo Congreso bicameral

La designación de estos miembros se rige por lo dispuesto en la Resolución Legislativa 004-2025-2026-CR, norma que adaptó el Reglamento del Congreso al retorno del sistema bicameral. Según esta normativa, la presidencia corresponde al senador que obtuvo la mayor votación dentro de la organización política más votada en los comicios generales, mientras que la vicepresidencia es asumida por el diputado electo con mayor respaldo de esa misma agrupación mayoritaria.

Las secretarías, por su parte, se asignan bajo criterios de demografía parlamentaria, recayendo en los legisladores de mayor y menor edad del nuevo Parlamento.

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria concluirá sus funciones el 26 de julio. Durante su operación, estará a cargo de la incorporación formal de los 130 diputados y 60 senadores electos mediante el acto de juramentación, procedimiento que representa la etapa final de la constitución del Poder Legislativo antes de la instalación del periodo anual de sesiones.